Una de Messi y Maradona de Franco Colapinto para sacarle el punto del buche a su compañero de Alpine

Tremendo el argentino para superar a Pierre Gasly y Liam Lawson juntos, maniobra que increíblemente la TV no mostró. Igual al campeón Mika Hakkinen en el 2000

Franco Colapinto, con camiseta argentina y la bandera con Messi y Maradona. El argentino le arrebató un punto a su compañero de Alpine Pierre Gasly con una maniobra excelente en Spa Francorchamps.

A lo campeón. Aunque la TV no lo mostró porque se queda solo con los líderes, inclusive si no están peleando. Franco Colapinto produjo en uno de los circuitos donde los pilotos se gradúan como grandes, la mejor maniobra del fin de semana, en esta décima fecha de la Fórmula 1. Como cuando en el 2000, Mika Hakkinen superó a Michael Schumacher con el rezagado Ricardo Zonta en el medio, el argentino hizo dos por uno en el mismo Spa Francorchamps. Pero superando a dos autos que luchaban con él por el último punto de la competencia. Además, como un plus nada desdeñable, uno de los dos que pasó fue su compañero de Alpine Pierre Gasly . El día de la final del Mundial de fútbol, hizo una de Messi o Maradona.

Ese giro 30 del GP de Bélgica, el último en que un argentino triunfó en la Fórmula 1, aunque en el viejo Zolder hace 45 años (Carlos Reutemann, claro, el 17 de mayo de 1981), quedará grabado a fuego en la carrera del argentino. Se la recordará siempre.

Y eso que Colapinto fue perjudicado por un VSC insólito, esos que no se explican. Fue cuando los Audi aprovecharon a parar y le ganaron la posición que habían perdido tras otra excelente largada del argentino, que superó a Gasly y a Gabriel Bortoleto. Pero el brasileño sería tan beneficiado por aquella situación, que terminaría 8º.

Colapinto quedó 13º después de esa incidencia pero en la vuelta 28 superó al otro Audi, el de Nico Hulkenberg, para quedar 12º. Y dos giros después haría lo imposible.

¡INFERNAL MANIOBRA DE COLAPINTO PARA GANAR DOS LUGARES Y QUEDAR, POR AHORA, P10 EN BÉLGICA!



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La maniobra de diez de Franco Colapinto

Al salir de la recta principal, Gasly superaba a Liam Lawson, pero en la trepada después de Eau Rouge el neocelandés le recuperaba dejando al francés por afuera. Ahí el argentino vio el hueco por derecha y los superó a ambos, cerrando la línea en la chicana para que el francés no se le metiera.

Tremendo lo que hizo Colapinto, solo visto desde los que podían hacerlo en cámara on board a través de Disney+. La transmisión general no la mostró nunca, ni esa maniobra ni lo que vino después en las siguientes 14 vueltas, ya que Gasly nunca se resignó.

En la vuelta 40, el francés casi lo pasa al llegar a la misma chicana pero Colapinto le cerró el intento y ya no podría volver a intentarlo, pese a que estuvo siempre a menos de un segundo. Detrás, Lawson y Hulkenberg también querían aprovechar la ocasión, así que la pelea no dio respiro hasta la bandera a cuadros.

Y ni así la TV lo mostró y se dedicó a seguir la vuelta de honor del ganador Kimi Antonelli. El argentino nunca se desconcentró y el punto se celebró como un campeonato, justo en semejante día de la final del mundo de fútbol entre Argentina y España.

Y le sacó el punto del buche a Pierre Gasly

Además, no fue menor que Colapinto humillara así a su compañero de Alpine, a un Gasly muy aguerrido que de hecho, en la vuelta 14, había podido dar cuenta del argentino antes de la parada en boxes que vino enseguida para los dos.

El punto que Colapinto además le sacó a Lawson, evitó que Racing Bulls lo pasara a Alpine en la Copa de Constructores, quedando los dos iguales. Pero es obvio que, después de la carrera de Hungría del domingo próximo, Alpine deberá trabajar mucho en el parón de verano para descontar la ventaja que le sacó.

Es más, Arvid Lindblad trajo evoluciones para Spa, no así Lawson, y estuvo muy por delante de los Alpine. Y Audi no solo le pelea de igual a igual, sino que por momentos los supera.

No por nada Colapinto refirió luego de la carrera que tenía un auto lento. En esas condiciones el equipo francés sigue aferrado al quinto lugar de la tabla, pero cada vez con menos margen de maniobra. La que tuvo el argentino para rescatar ese puntito que por ahora los mantiene a flote.

Colapinto se llevó de Spa “la” maniobra del GP, la que si ve con plano general seguro se enaltecerá más. Pero a la F-1 no parece interesarle mucho lo que pasa detrás de Kimi Antonelli, Ferrari, Red Bull y McLaren. A ese ring se quisiera subir Alpine pero esta cada vez más lejos. El argentino lo disimuló con una maniobra perfecta. De campeón.