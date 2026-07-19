Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

El argentino hizo un dos por uno con su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson, en "la" maniobra de Spa Francorchamps para quedarse con el último punto. La TV no la mostró

Franco Colapinto hizo una maniobra a lo campeón, la mejor sin dudas de la carrera en Spa Francorchamps , para quedarse con el último punto del GP de Bélgica, que ganó Kimi Antonelli. Tremendo el argentino, humillando a su compañero de Alpine , Pierre Gasly, en un 2x1 con el francés y Liam Lawson.

Colapinto se quedó sin dudas con la maniobra de la carrera. Después de Eau Rouge, la trepada más temida de la F-1, y mientras su compañero Pierre Gasly superaba a Liam Lawson, el neocelandés se le puso a la par para recuperar y el argentino los pasó a los dos por adentro antes de llegar a la chicana.

Aunque distinto, la maniobra que solo se vio on board porque no lo reflejó la TV, recordó a la de Mika Hakkinen cuando superó a Michael Schumacher, con Ricardo Zonta en el medio, en el mismo Spa.

Jojojo el 2x1 de Colapinto a Lawson y Gasly en Kemmel pic.twitter.com/cs08KJMjUE

Y fue más brillante porque en aquella ocasión, Zonta era rezagado. En cambio, aquí Colapinto superó a los dos que venían peleando por el punto. Una vuelta antes, había dejado atrás a Nico Hulkenberg.

El adelantamiento de Häkkinen a Schumacher en Spa 2000 sigue siendo uno de los más grandes de la historia de Formula 1



Tres de frente a más de 300 km/h en Les Combes, aprovechando a Zonta como escudo. 25 años después y todavía se habla de él. pic.twitter.com/h43qqOrKnM — Mexico Grand Prix (@mexicogp) July 18, 2026

El argentino hizo además una largada excelente, superando al propio Gasly y a Gabriel Bortoleto. Y lo perjudicó, como al francés, un VSC para limpiar suciedad en pista y que permitió que los Audi pararan, quedando adelante de ellos, cuando los Alpine ya lo habían hecho.

Ese VSC le puso algo de emoción a la carrera, porque perjudicó a Kimi Antonelli y propició que Charles Leclerc parara y quedara puntero. Pero el líder italiano recuperaría vueltas más tarde para volver a ganar.

Además, su compañero de Mercedes George Russell se tocó con Lewis Hamilton en la largada y abandonó.

Párrafo aparte para la transmisión de la TV, que nunca pasó la maniobra ni se dedicó a seguir la apasionante lucha hasta el final de Colapinto, Gasly, Lawson y Hulkenberg por ese último punto.

LA PALABRA DE COLAPINTO TRAS EL #BELGIANGP Y UNA NUEVA CARRERA DONDE PUDO SUMAR PUNTOS CON ALPINE



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Que pasó en Spa Francorchamps

En la 40, Hamilton superó a Piastri y quedó 4º. Gasly se le vino a Colapinto.

En la 34, Gasly logra pasar a Lawson y quedó detrás de Colapinto. Antonelli supera a Leclerc y lidera.

Kimi leads again!



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Norris paró, quedó 8º y enseguida pasó a Bortoleto. quedando 7º.

Mientras Gasly y Lawson se superaban, Colapinto y aprovechó y los superó a los dos por adentro. TREMENDO. Es 10º. Y Lawson volvió a pasar a Gasly. Todo en la vuelta 30.

Verstappen pasa a Norris y es 3º en la 29.

>>Leer más: Franco Colapinto largará 11º en Spa Francorchamps y espera una buena cosecha antes de la final del Mundial

Trencito Lawson-Gasly-Hulkenberg-Colapinto. Gran maniobra del argentino para superarlo en la 28. Es 12º.

En la vuelta 26, Gasly superó a Hulkenberg y es 11º. Colapinto va por el alemán. Antonelli pasó a Norris y es 2º.

Leclerc supera a Norris y lidera en la 23. Bortoleto es 8º, Lindblad 9º, Lawson 10º. Los Alpine pelean con Hulkenberg y Lawson.

Tardó mucho el VSC y Colapinto se perjudicó. Los Audi salieron por delante. Gasly superó a Lawson, pero recuperó. Hulkenberg superó a Gasly y es 11º. EL argentino quedó 13º. Leclerc superó a Antonelli gracias al VSC. Y va por Norris, que lidera pero no paró. El inglés largó con duros.

En la vuelta 20, Norris supera a Piastri y es 3º. Pero el australiano recuperó. De nuevo VSC, para limpiar suciedad. Leclerc aprovecha y va a boxes, lo mismo que a Hamilton, que cumple la penalidad.

Para Albon y Colapinto es 14º. Gasly ataca a Lawson. Los Alpine están al ritmo de los Racing Bulls.

En la 18 Colapinto hizo su mejor vuelta y se acercó a Gasly. VSC que perjudica a los que pararon. Igual duró poco. Antonelli a boxes. Quedó atrás a las Ferrari y los McLaren.

En la 17, Ocon a boxes y Colapinto 15º. Los dos Racing Bulls pararon tb y salieron delante de Gasly. Casi se tocan entre ellos.

A boxes Colapinto, lenta por la rueda delantera izquierda. Quedó 16º, detrás de Ocon, al que superó Gasly.

>>Leer más: Franco Colapinto se despachó con un tiempazo que ilusiona en Spa Francorchamps

En la vuelta 15 Gasly paró a poner duras y quedó 16º, detrás de Ocon. Hadjar se viene con todo y ya está atrás de Colapinto.

Gasly aguantó a Bortoletto y al final de la recta después de Eua Rouge lo superó al argentino.

ASÍ LARGÓ FRANCO COLAPINTO EN EL #BELGIANGP



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Gasly superó a Bortoleto y se le viene a Colapinto. Aunque respondió el argentino. Adelante, Norris pasó a Lawson. Le dieron 5 segundos a Hamilton por el toque a Russell.

Norris, que superó antes a Gasly y Bortoletto, pasa a Colapinto. Pero el argentino le recupera en la trepada luego de Eau Rouge, aunque no puede mantener el octavo puesto en la vuelta 8. Adelante, Antonelli-Verstappen-Leclerc-Piastri-Hamilton-Lindblad-Lawson.

El SC se mantuvo hasta la vuelta 6. Hadjar, que largó atrás y largó con medias, paró dos veces en ese lapso y quedó con duras para ir hasta el final. Leve llovizna en algún sector.

Here's what happened to Russell on the opening lap



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Gran largada de Colapinto, doblegando a Gasly y Bortoletto, y subiendo un puesto más porque Hamilton y Russell se tocaron, provocando el abandono del escocés y el safety car. El argentino, 8º.