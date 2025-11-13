Central buscará cortar otra racha, esta vez frente a Independiente en Avellaneda

Otra racha para cortar. Como ocurrió a lo largo de este 2025, especialmente cuando se presentó en condición de visitante,Rosario Central interrumpió distintas series negativas de partidos sin triunfos. Los 10 encuentros consecutivos sin derrotas que ostenta en la actualidad jugando en rodeo ajeno el equipo de Ariel Holan, seguramente forme parte importante a la hora de buscar causas para entender lo que viene sucediendo.
Y ahora, este sábado, se presentará una nueva oportunidad para cortar una racha adversa. Es que los auriazules no derrotan a Independiente en Avellaneda hace casi 10 años. Es cierto que en ese lapso de tiempo solo se disputaron 5 partidos entre los de Arroyito y el Rojo en su cancha, tan cierto como que los canallas no logran ganar allí desde inicios de 2016.
El último éxito auriazul visitando a Independiente se registró el 17 de febrero de 2016, por la tercera fecha del torneo de primera división. Ese día, el equipo que dirigía Eduardo Coudet se impuso por 2 a 0 con goles de Marcelo Larrondo, de penal, y de Jonás Aguirre, cerca de la finalización del cotejo.
Después de ese duelo, Central jugó 5 encuentros ante el Rojo de visita en los que apenas rescató 2 empates, y sufrió 3 derrotas. En esos 5 encuentros, los auriazules marcaron 1 solo gol y recibieron 8. El único tanto ante los de Avellaneda de esta racha negativa fue obra de Fernando Zampedri. Eso sucedió en un empate 1 a 1, el 24 de enero de 2018, por la fecha 11 de la Superliga 2018.
Además de la racha sin triunfos; Central no hizo goles ante el Rojo en sus últimas 4 visitas a Avellaneda. El último gol fue el de Zampedri en 2018, a los 35 minutos del primer tiempo de aquel encuentro, por lo que suma 415 minutos sin hacerle un gol a Independiente en su cancha.
Recambio para Central
Aunque Holan todavía no confirmó quiénes jugarían como titulares el sábado en Avellaneda, es un secreto a voces que el DT auriazul preservará, pensando en el inicio de los playoffs previsto para el fin de semana siguiente, a la mayoría de los que viene participando desde el inicio de cada uno de los últimos encuentros.
Lo mismo ocurrió la última vez que Central visitó a Independiente. En esa ocasión, el 17 de agosto del año pasado, el equipo que por entonces dirigía Matías Lequi perdió 1 a 0 ante el Rojo, pero guardó a todos los titulares porque unos días más tarde jugaba un cruce eliminatorio de Copa Sudamericana frente a Fortaleza en Brasil.
Ese día, el equipo de Lequi formó con Axel Werner; Damián Martínez, Juan Giménez, Miguel Barbieri y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz y Tomás O´Connor; Elías Ocampo, Francesco Lo Celso, y Lautaro Giaccone; Agustín Módica.
