Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

El plantel de Lucas Bernardi trabajó por la mañana en Bella Vista pensando en Racing. Hubo presencia de Futbolistas Argentinos Agremiados

Por Hernán Cabrera

13 de noviembre 2025 · 13:52hs
Después de dos días de medidas de fuerza, el plantel de Newell's volvió a los entrenamientos pensando en el partido ante Racing del próximo domingo en el Coloso del Parque Independencia, que cerrará la Liga Profesional para la Lepra en este 2025. Lucas Bernardi deberá trabajar contrarreloj para encontrar el once que despedirá el campeonato.

El lunes, arrancó la semana de la peor manera para los hinchas Leprosos, ya que los futbolistas rojinegros decidieron no entrenar de cara al choque ante la Academia por motivos económicos, según un comunicado del plantel en redes sociales, ya que había una deuda importante de la dirigencia que venía arrastrando hace meses y que afectaba, sobre todo, a los futbolistas juveniles.

El martes siguió el paro, aunque algunos jugadores hicieron trabajos en el gimnasio, tras charlar todos juntos en la previa de la práctica, decidieron que posteriormente, cada uno quede liberado. Este miércoles la situación cambió y los futbolistas Leprosos decidieron trabajar de cara al final de la Liga.

Con presencia de Agremiados

La novedad en la mañana de Bella Vista fue la presencia de referentes de Futbolistas Argentinos Agremiados, quienes se pusieron al tanto de los reclamos de los jugadores rojinegros y destrabaron el conflicto que comenzó hace 48 horas. Tras el cónclave y después de negociaciones, se decidió que este jueves se le abone a los futbolistas con sueldos más altos dos salarios, que corresponden a agosto y septiembre, mientras que los juveniles, como había marcado la dirigencia, estaban al día y continuarán de la misma manera.

Cabe recordar que hubo un contrapunto entre el plantel y la dirigencia, ya que los primeros hablaban de una deuda de varios meses, mientras que los que llevan adelante los destinos de la institución señalaban que los juveniles están al día y solo había un retraso de un par de meses en los sueldos más altos, algo que es moneda corriente en el fútbol argentino.

El premio por no descender, otro conflicto

En la charla para resolver el problema generado por el paro, se incluyó el pago pedido previamente por los jugadores, de una suma elevada de dinero, para el plantel por haber mantenido la categoría el último sábado ante Huracán en el Ducó, tras la derrota el domingo de Godoy Cruz a manos de Atlético Tucumán.

