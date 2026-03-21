La Capital | Ovación | Cherquis Bialo

Murió Ernesto Cherquis Bialo, un ícono del periodismo argentino

El comentarista y columnista deportivo estaba internado en Buenos Aires por una enfermedad diagnosticada el año anterior.

21 de marzo 2026 · 09:09hs
La muerte de Cherquis Bialo se confirmó este viernes.

La muerte de Cherquis Bialo se confirmó este viernes.

En menos de una semana, el periodismo argentino tuvo que decirle adiós a dos figuras que trascendieron generaciones. Luego de la partida de Marcelo Araujo, este viernes murió Ernesto Cherquis Bialo, un hombre que contó y vivió de cerca muchísimas fundamentales de la historia deportiva.

El comentarista nacido en Uruguay tenía 85 años y estaba internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires por una enfermedad que le diagnosticaron en 2025. El deceso se confirmó a la noche y le puso fin a la vida de una voz que fue creciendo a la par de la industria de los medios de comunicación con la redacción de la revista El Gráfico como escenario principal.

El cronista argentino por adopción recorrió el mundo hasta convertirse en una voz autorizada del fútbol y el boxeo, la disciplina que también practicó en su juventud. Así llegó a convertise en amigo de Carlos Monzón y uno de los coautores de la autobiografía de Diego Maradona, dos de los máximos ídolos nacionales del siglo XX.

¿De qué murió Ernesto Cherquis Bialo?

Cherquis Bialo se encontraba bajo tratamiento por leucemia en un centro de salud privado del porteño de Núñez. El año pasado ya había estado internado en el Hospital Alemán, donde superó un diagnóstico crítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035197662966788355&partner=&hide_thread=false

El periodista no pudo recuperarse de las secuelas de una neumonía bilateral detectada a mediados de 2025. "La falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula", comentó después de la recuperación.

>> Leer más: Bochorno en la despedida de Marcelo Araujo: el féretro fue enviado directo al crematorio por error

La recuperación anterior del comentarista deportivo había sido sorprendente. Según comentó después del alta hospitalaria, una de las profesionales que lo atendió le dijo: "‘No tengo buenas noticias. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar".

Si bien logró volver a su casa, el pronóstico sobre la salud del exdirector de El Gráfico no era favorable. En las últimas semanas volvieron a internarlo y, esta vez, los médicos confirmaron que el cuadro era irreversible.

¿Quién fue Ernesto Cherquis Bialo?

Ernesto Cherquis nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo. Su familia se mudó a Buenos Aires cuando era niño y en 1962 egresó de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos.

Hincha y socio de San Lorenzo, su carrera comenzó con la escritura y después pasó a otros formatos en los que se lució por su talento como cronista. En la radio llegó a conducir "La oral deportiva", el clásico programa de Rivadavia, y en la televisión fue uno de los grandes protagonistas de "Tribuna caliente", además de su rol como comentarista de fútbol y boxeo.

El periodista también llegó a ocupar un cargo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de la presidencia de Julio Humberto Grondona. A partir de 2009 se convirtió en el director de Medios y Comunicación, tarea que abandonó en 2014 por la muerte del titular de la entidad.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre", manifestaron los directivos de San Lorenzo a través de un comunicado. Así, la comunidad del Ciclón y sumó su voz a la de muchísimos amantes del deporte.

Noticias relacionadas
Matías Cóccaro nuevamente está a disposición de Newells y estará entre los titulares.

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

Pidieron que Claudio Vivas asuma la responsabilidad del fútbol en Newells

Agrupaciones opositoras en Newell's exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

El presidente de Newells, Ignacio Boero, encabeza la reunión con opositores para abordar el presente del club.

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Argentino recién jugará en el Olaeta este lunes por la postergación del partido en la Primera C.

Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Lo último

En vivo: Newells ya juega con Gimnasia de Mendoza con la misión urgente de ganar

En vivo: Newell's ya juega con Gimnasia de Mendoza con la misión urgente de ganar

Liberaron a cinco policías involucrados en defraudación con combustible al Estado provincial

Liberaron a cinco policías involucrados en defraudación con combustible al Estado provincial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Liberaron a cinco policías involucrados en defraudación con combustible al Estado provincial

La causa terminó con 25 policías involucrados y a 18 les dictaron la prisión preventiva. Se estiman pérdidas multimillonarias durante al menos dos años
Liberaron a cinco policías involucrados en defraudación con combustible al Estado provincial
En vivo: Newells ya juega con Gimnasia de Mendoza con la misión urgente de ganar
Ovación

En vivo: Newell's ya juega con Gimnasia de Mendoza con la misión urgente de ganar

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
La Ciudad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Por Claudio Berón
Policiales

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos
La Ciudad

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Los tres que vuelven en Newells para enfrentar a Gimnasia de Mendoza en el Coloso del Parque

Los tres que vuelven en Newell's para enfrentar a Gimnasia de Mendoza en el Coloso del Parque

Ovación
En Central, Di María viaja a Mendoza, hay otro que vuelve y uno habitualmente titular que se queda

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Di María viaja a Mendoza, hay otro que vuelve y uno habitualmente titular que se queda

En Central, Di María viaja a Mendoza, hay otro que vuelve y uno habitualmente titular que se queda

En Central, Di María viaja a Mendoza, hay otro que vuelve y uno habitualmente titular que se queda

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newells para recibir a Gimnasia de Mendoza

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

Agrupaciones opositoras en Newells exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

Agrupaciones opositoras en Newell's exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

Policiales
Liberaron a cinco policías involucrados en defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberaron a cinco policías involucrados en defraudación con combustible al Estado provincial

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

La Ciudad
Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos
La Ciudad

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe
La Ciudad

Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores
Ovación

Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea
POLITICA

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo
POLICIALES

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983
Política

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca