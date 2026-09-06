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Cerca de 200 profesionales de la salud se formaron en atención médica deportiva

El Colegio de Médicos cerró la primera edición del Curso de Práctica Deportiva Segura, una propuesta que combinó formación teórica, prácticas presenciales y simulaciones de emergencias. Tras la amplia convocatoria, ya proyectan ampliar la iniciativa durante 2027

6 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Desde la institución destacaron que la importante convocatoria.

Desde la institución destacaron que la importante convocatoria.
 el Colegio de Médicos ya plantea nuevos desafíos para 2027.

 el Colegio de Médicos ya plantea nuevos desafíos para 2027.
Cerca de 200 profesionales de la salud se formaron en atención médica deportiva

El Colegio de Médicos de Rosario concluyó con éxito la primera edición del Curso de Práctica Deportiva Segura: Soporte Médico en el Campo de Juego, del que participaron y completaron la capacitación cerca de 200 profesionales de la salud. La propuesta se desarrolló de julio a septiembre, a través de seis módulos con instancias virtuales y presenciales, orientados a brindar herramientas concretas para mejorar la seguridad en el desarrollo de actividades deportivas.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa fue la participación de un cuerpo docente integrado por 43 médicos de diferentes especialidades, con experiencia en el ámbito deportivo y reconocida trayectoria profesional, incluyendo referentes regionales, nacionales e internacionales de la medicina del deporte.

Gracias a la colaboración de La Segunda, la apertura estuvo a cargo de la Dra. Paula Pareto, médica especialista en Ortopedia y Traumatología, campeona mundial de judo y medallista olímpica, cuya presencia representó el vínculo entre la medicina y el deporte de alto rendimiento.

Una respuesta ante el crecimiento de la actividad deportiva

El presidente del Colegio de Médicos, Dr. Alberto Tuninetti, explicó que “la propuesta surgió frente al crecimiento sostenido de la actividad deportiva en la provincia, donde vemos que hay más de 1500 clubes, donde se practican todo tipo de deportes o instituciones, y que requieren de profesionales preparados para responder rápidamente ante situaciones que puedan presentarse durante un entrenamiento o competencia”.

Durante la capacitación se abordaron situaciones reales que pueden presentarse dentro y fuera del campo de juego en distintas disciplinas. Las jornadas presenciales permitieron trasladar los conocimientos a escenarios prácticos mediante simulaciones, entrenamiento en reanimación, atención de emergencias, inmovilización y traslado de personas.

Para aprobar el trayecto formativo, los participantes debieron superar evaluaciones teóricas al finalizar los distintos módulos, resolver situaciones problemáticas, participar activamente de los talleres y realizar un examen práctico de simulación de emergencias. La capacitación buscó así ir más allá de la transmisión de conocimientos, apuntando a generar competencias concretas para intervenir ante situaciones críticas en el mismo lugar donde ocurren.

Pensado para los médicos jóvenes

La propuesta estuvo especialmente destinada a médicos jóvenes interesados en desempeñarse en instituciones deportivas y eventos vinculados a disciplinas como rugby, hockey, básquet, fútbol, vóley, handball y futsal.

En esa línea, el Dr. Mariano Traglia, presidente de la Comisión de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgo del Colegio de Médicos, señaló: “Nuestra institución, en el compromiso que tiene con la formación de los médicos jóvenes, adoptó la necesidad de formar e incorporar conocimientos para que todos, que estamos en una vida social donde el deporte y la actividad física son uno de nuestros principales métodos de distracción, encontremos en ello una actividad segura”.

Además, expresó: “La idea de este curso fue enfocarnos en los profesionales jóvenes ya que el primer trabajo o los primeros trabajos están relacionados, muchas veces, con un empleo en el ámbito deportivo como pasa habitualmente en la Calle Recreativa, en los torneos de fin de semana, en los clubes de barrio, en el desarrollo de los deportes tan populares que tiene nuestra ciudad y su zona”.

Una convocatoria que abre nuevos desafíos

Desde la institución destacaron que la importante convocatoria confirma una línea de trabajo orientada a incorporar propuestas innovadoras, generar nuevas oportunidades de formación y acercar herramientas útiles para los desafíos actuales de la profesión.

También resaltaron especialmente el compromiso de los 43 docentes que participaron de la primera edición. “Su experiencia, dedicación y disposición para compartir conocimientos fueron una parte fundamental del desarrollo de la propuesta y constituyen también una muestra del enorme capital profesional con el que cuenta la región”, sumó Tuninetti.

Y agregó: “El cierre de esta primera experiencia es muy positivo para la construcción de una cultura deportiva, en la que prevenir, saber actuar y garantizar un entorno seguro sean parte fundamental de la práctica, porque hacer deporte es saludable pero hacerlo de manera segura es una responsabilidad de todos”.

El presidente del Colegio también destacó que las jornadas pusieron especial énfasis en el trabajo coordinado entre médicos, kinesiólogos, enfermeros, entrenadores, preparadores físicos y otros integrantes de los equipos deportivos. “La premisa es que la seguridad del deportista no depende de una sola persona, sino de una respuesta coordinada y preparada”, concluyó.

Tras la amplia participación alcanzada en esta primera edición, el Colegio de Médicos ya plantea nuevos desafíos para 2027, con la intención de ampliar la propuesta y continuar generando espacios que conecten formación, experiencia y nuevas oportunidades profesionales.

Más que un cierre, esta primera experiencia deja una certeza: cuando el conocimiento se comparte y se construye entre colegas, se abren nuevos caminos.

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