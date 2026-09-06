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El entrenador de Central se juega la credibilidad y el ciclo de Newell's si está para dar el salto

Jorge Almirón llega criticado por los hinchas canallas, mientras que el equipo de Kudelka necesita reforzar la mejoría, con el peso del karma de los clásicos

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Rodrigo Herrera y Agustín Sández

Rodrigo Herrera y Agustín Sández, en el último Newell's y Central jugado en el Coloso.  

Con frecuencia, el clásico rosarino condiciona el futuro. Proyectos y entrenadores se revitalizan o desestabilizan, según el resultado. En Central, su entrenador Jorge Almirón es cuestionado por los hinchas, quienes esperan más de un equipo que no termina de entregar certezas. A diferencia de su colega, Frank Kudelka, quien cuenta con el respaldo del hincha rojinegro, consciente que si la Lepra es competitiva y puede revertir la serie negativa contra el conjunto canalla, todo se debe al técnico.

Una victoria le devolverá a Almirón algo del crédito que hoy no tiene. Y entonces podrá trabajar con más calma para seguir en la búsqueda de clasificar a la fase final del Clausura, como así también quedarse con el primer puesto de la tabla anual, que da un título, y la consagración en la Supercopa Internacional frente a Estudiantes.

>> Leer más: Central: el equipo llegaría al clásico con retoques, incluso en la posición más cuestionada

Mientras que una caída derivará en mayores cuestionamientos, creando un ambiente todavía más hostil para el entrenador, que complicará los objetivos detallados.

Nada cambiará mucho para Kudelka si Newell’s pierde. Más allá de la decepción que significará otra caída, cuenta con un respaldo que, de mínima, se desgastará un poco. No lo apuntarán todos con el dedo.

La deuda de Newell's

Pero es a Newell’s en su conjunto que lo puede afectar un traspié. Existe la deuda de ganar el clásico y todo este grupo, quiérase o no, tiene que hacerse cargo. Perder implicará un duro impacto y lo obligará a un gran esfuerzo para no tirar por la borda la mejoría.

>> Leer más: Newell's concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Eso sí, la victoria incrementará la autoestima y reforzará lo que se hizo bien hasta ahora.

Hoy, el empate parece ser el resultado que no alteraría nada, salvo la sensación de inconformismo de uno y otro por no haber ganado.

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