La Capital | Ovación | Rosarina

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Con los goles de Santiago Enrique, Lautaro Fernández e Ignacio Moreno, el Canalla venció al Rojinegro y es el único líder en la Zona Campeonato de Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

5 de septiembre 2026 · 19:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosarina. Los canallas festejaron la gran victoria ante el Rojinegro y manda en la círculo superior. En la presente temporada ganó los dos partidos que disputaron.   

Gentileza: Pasiones Rosarina

Rosarina. Los canallas festejaron la gran victoria ante el Rojinegro y manda en la círculo superior. En la presente temporada ganó los dos partidos que disputaron.   
Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Rosario Central volvió a festejar ante Newell's en el clásico de la Asociación Rosarina de Fútbol. El Canalla se despachó con una soberbia victoria ante el Rojinegro por 3 a 0 y continúa en lo más alto de la Zona Campeonato con 16 puntos. En la presente temporada se enfrentaron por la etapa clasificatoria y el Auriazul ganó por 1 a 0 con el Asael Oviedo.

En la ciudad deportiva de Rosario Central, se disputó una nueva edición del derbi entre canallas y leprosos. Ambos equipos son protagonistas en la lucha por título 2026.

El equipo de Ezequiel Gentilo llegaba como líder

El Canalla, dirigido por Ezequiel Gentilo, llegaba como único puntero con 13 unidades seguido por tres escoltas: Newell's, Pablo VI y Provincial. El choque era el destacado de la 7ª fecha en Primera A.

Los primeros minutos fueron parejos hasta que llegó la roja al defensor Alejó Comini por actitud antideportiva y la visita se quedó con diez para disputar el resto del encuentro.

Con un hombre de más, los locales abrieron el marcador a siete minutos de cerrar la etapa inicial con el tanto de Santiago Enrique. El Canalla se fue al descanso con el triunfo por la mínima diferencia.

Leer más: En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

Complemento picante

La segunda etapa se disputó con los dientes apretados, la visita con diez buscó la igualdad pero chocó con la férrea defensa canalla. En el final el local liquidó el pleito de contra con los tantos de Lautaro Fernández y Ignacio Moreno.

En el cierre del encuentro fueron expulsados Jonatan López en la visita y Lautaro Prado en los locales por el árbitro Lucas Maldonado.

Rosario Central fue más ante Newell's y lo terminó goleando por 3 a 0, en el final del partido. Con este resultado, los canallas mandan en la Zona Campeonato con 16 unidades.

Noticias relacionadas
Eliana Gerkelis participó en el Grand Prix de Manchester el pasado 18 de agosto.

La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse

La Liga Rosarina advirtió que habrá severas sanciones.

La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil

En la última Atlético se reencontró con el triunfo. No fue un triunfo cualquiera, por eso los jugadores lo fueron a festejar con su hinchada. Fue un desahogo.

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Central pudo llegar al clásico tres puntos por encima en relación al Apertura, pero la derrota con Gimnasia se lo impidió.

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Lo último

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Expertos que siguen de cerca estos eventos explicaron el posible origen de las llamas en el Delta. En 96 horas hubo 36 focos y casi la mitad se desarrollaron frente a San Lorenzo

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario
Policiales

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas
La Ciudad

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Newells concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Newell's concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas
La Ciudad

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei
Política

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
Policiales

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
La Ciudad

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado
Ovación

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei
Política

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas
La Ciudad

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas
Política

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
La Ciudad

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

Por Lucas Vitantonio
Ovación

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración
Ovación

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija
Policiales

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
La Ciudad

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas
La Ciudad

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial
Información General

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial

El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López, recordó Pullaro
Política

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

El gobierno dice que los hombres sin fe del perottismo se escondieron con la inseguridad
Política

El gobierno dice que los "hombres sin fe" del perottismo "se escondieron con la inseguridad"