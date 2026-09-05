Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Con los goles de Santiago Enrique, Lautaro Fernández e Ignacio Moreno, el Canalla venció al Rojinegro y es el único líder en la Zona Campeonato de Rosarina

Rosarina. Los canallas festejaron la gran victoria ante el Rojinegro y manda en la círculo superior. En la presente temporada ganó los dos partidos que disputaron.

Rosario Central volvió a festejar ante Newell's en el clásico de la Asociación Rosarina de Fútbol . El Canalla se despachó con una soberbia victoria ante el Rojinegro por 3 a 0 y continúa en lo más alto de la Zona Campeonato con 16 puntos. En la presente temporada se enfrentaron por la etapa clasificatoria y el Auriazul ganó por 1 a 0 con el Asael Oviedo.

En la ciudad deportiva de Rosario Central, se disputó una nueva edición del derbi entre canallas y leprosos. Ambos equipos son protagonistas en la lucha por título 2026.

El Canalla, dirigido por Ezequiel Gentilo, llegaba como único puntero con 13 unidades seguido por tres escoltas: Newell's, Pablo VI y Provincial. El choque era el destacado de la 7ª fecha en Primera A.

Los primeros minutos fueron parejos hasta que llegó la roja al defensor Alejó Comini por actitud antideportiva y la visita se quedó con diez para disputar el resto del encuentro.

Con un hombre de más, los locales abrieron el marcador a siete minutos de cerrar la etapa inicial con el tanto de Santiago Enrique. El Canalla se fue al descanso con el triunfo por la mínima diferencia.

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Complemento picante

La segunda etapa se disputó con los dientes apretados, la visita con diez buscó la igualdad pero chocó con la férrea defensa canalla. En el final el local liquidó el pleito de contra con los tantos de Lautaro Fernández y Ignacio Moreno.

En el cierre del encuentro fueron expulsados Jonatan López en la visita y Lautaro Prado en los locales por el árbitro Lucas Maldonado.

Rosario Central fue más ante Newell's y lo terminó goleando por 3 a 0, en el final del partido. Con este resultado, los canallas mandan en la Zona Campeonato con 16 unidades.