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En Central, el contexto hace que la obligación se torne más potente

En el momento histórico de mayor tranquilidad para el Canalla respecto a los clásicos, la obligación está signada por lo que fue la eliminación de la Copa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de septiembre 2026 · 06:00hs
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Ángel Di María impacta de zurda y abre el camino para la victoria de Central en el último clásico.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María impacta de zurda y abre el camino para la victoria de Central en el último clásico.

El contexto pone a Central en una encrucijada en este nuevo clásico que tiene frente a sus narices. En el momento histórico de mayor tranquilidad en lo que hace a victorias sobre su eterno rival, hay urgencias que golpean las puertas de Arroyito y que ponen al equipo a desentenderse por completo de esa tremenda racha favorable que lo acompaña, con seis victorias consecutivas. Porque los tres puntos para este equipo de Jorge Almirón tienen un valor trascendente.

Si Central hubiese sorteado los octavos de final de la Copa Libertadores el semblante seguramente sería otro, de una mayor relajación. Pero el freno que le puso Corinthians lo obligó a calibrar la mira y a ir por los objetivos que todavía tiene.

El terreno que perdió con la derrota como local frente a Gimnasia lo relegó en la pelea por la tabla anual y por eso la necesidad de recuperar protagonismo nada menos que en este partido de semejante envergadura y tan caro a los sentimientos.

La eliminación en la Copa Libertadores hizo que Central tuviera que enfocarse en otros objetivos.

La eliminación en la Copa Libertadores hizo que Central tuviera que enfocarse en otros objetivos.

Después, el Canalla irá por otro título

Es más, un par de semanas después del clásico el Canalla tendrá la chance de ir en busca de un nuevo título, cuando enfrente a Estudiantes por la Supercopa Internacional, y todo el envión que logre en esta previa puede ser fundamental. Y el clásico forma parte ya de esa previa.

>>Leer más: Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Es más, esa racha saludable de triunfos sobre el rival de toda la vida se contrapone con el fastidio evidente que hay en los hinchas con unos cuantos actores en particular.

Un clásico siempre es un objetivo en sí mismo, pero sin el plato fuerte sobre la mesa (la Libertadores), la obligación habitual se torna más potente.

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