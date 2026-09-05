El tiempo en Rosario: el invierno no se quiere ir y se viene un nuevo descenso de las temperaturas Los termómetros estarán cerca de 0º durante este domingo y las mínimas serán muy bajas durante varias jornadas 5 de septiembre 2026 · 19:27hs

Virginia Benedetto / La Capital El frío dominará el tiempo de Rosario durante algunos días.

A pesar de que le quedan los días contados, el invierno seguirá mostrando sus condiciones durante las próximas jornadas en Rosario. La secuencia comenzará este mismo domingo, día en el que el tiempo será muy frío, con temperaturas mínimas bajas que se replicarán, al menos, hasta la mitad de la semana que viene.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo muy frío, con cielo algo nublado y vientos desde el sudeste que llegarán a los 22 kilómetros por hora.

Este conjunto de condiciones, luego de los vientos que pasaron por la región este sábado, dejarán un tiempo invernal: la temperatura máxima no pasará de los 11º y la mínima caerá hasta los 3º.

Los bajos registros térmicos serán moneda corrientes durante las próximas jornadas. Para el lunes, la temperatura máxima repuntará hasta los 16º pero la mínima seguirá baja, en el orden de los 4º. Un día después, el martes, los termómetros llegarán hasta los 20º durante la tarde, pero por la mañana acusarán apenas 5º. Estas condiciones continuarán hacia el miércoles, con la máxima bajando 18º y la mínima llegando a los 6º.