Los concentrados en Central: apareció un jugador que ya sabe lo que es convertir en el clásico

Son 24 los nombres que citó el técnico Jorge Almirón para el desafío que el Canalla tendrá este domingo por la tarde en el Gigante de Arroyito

Gaspar Duarte convirtió en el clásico del Apertura 2025, en el Parque. Fe citado por primera vez en el semestre.

En Central ya están los concentrados para el clásico de este domingo y la lista es la que se preveía, sin sorprendas, aunque con la presencia de un futbolista que no venía actuando y que sabe lo que es convertir en un clásico.

Son 24 los jugadores que concentro el entrenador Jorge Almirón tras la práctica verpertina de este sábado. Uno de ellos se quedará fuera del banco.

El jugador que reaparece entre los convocados es Gaspar Duarte , el extremo que hasta aquí nunca fue citado en lo que va del semestre por una lesión muscular que lo tuvo a maltraer.

Con la presencia de Duarte, el técnico Almirón tendrá una variante más en la ofensiva, para ir por afuera, en caso de que el trámite del partido lo requiera. Siempre y cuando no sea el apuntado para quedar afuera de los 23 que firmarán planilla.

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El último partido de Duarte en Central fue el 24 de abril, en la última fecha de la fase regular del torneo Apertura, en la victoria por 2-1 sobre Estudiantes de Río Cuarto. Fue titular y salió lesionado.

El último partido de Gaspar Duarte en Central fue en abril pasado, ante Estudiantes de Río Cuarto. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La particularidad de Duarte es que no sólo tiene experiencia en los clásicos, sino que sabe lo que es convertir en este tipo de partidos. Fue quien abrió la cuenta en ella victoria por 2-1 de Central sobre Newell's en el torneo Apertura 2025, con Ariel Holan como entrenador. El otro gol canalla fue obra de Jaminton Campaz.

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Además de Duarte, el otro que se metió entre los concentrados es el zaguero central Juan Giménez. Quien sale de los concentrados es Fabricio Oviedo, recientemente transferido a Godoy Cruz de Mendoza.

Los concentrados de Central

Los 24 futbolistas que cito Almirón para el clásico son: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Juan Giménez, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Franco Cervi, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Enzo Copetti, Tomás Badaloni y Marco Ruben.