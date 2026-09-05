Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

La performance del equipo Canalla es idéntica en cuanto a sumatoria de puntos, aunque con un posicionamiento en la tabla de posiciones apenas inferior

Las tablas del Apertura y del Clausura. Central tiene los mismos puntos, pero con diferencia en el posicionamiento.

Tras la derrota con Belgrano y el empate ante Racing, Central logró su primer triunfo frente a River. En el Apertura había empatado.

Central pudo llegar al clásico tres puntos por encima en relación al Apertura, pero la derrota con Gimnasia se lo impidió.

Como en cada clásico, el mundo del fútbol rosarino se paraliza . Se tiene muy en claro que hay un antes y un después de un cruce entre Central y Newell's, pero lo más importante son esos 90 minutos de tensión extrema. Aunque cabe resaltar que hay cuestiones que caminan al margen y que no está mal prestarles atención porque, en definitiva, cuando el clásico pase habrá una vida que seguir transitando.

De más está decir que los tres puntos que estarán en juego serán de extrema necesidad, tanto para Central como para la Lepra. Por el lado de Arroyito, servirán para igualar la campaña del torneo Apertura o para quedar un paso por detrás.

Nunca está de más hacer la comparativa de un torneo a otro, para ver qué tránsito tiene el equipo fecha a fecha de cara al objetivo de mínima en este Clausura, que es la clasificación a los octavos de final.

¿Cómo está Central respecto a lo hecho hasta la fecha 8 en el Apertura? Tiene exactamente los mismos puntos , sólo que en aquella oportunidad estaba mejor ubicado en la zona B.

Las tablas del Apertura y del Clausura. Central tiene los mismos puntos, pero con diferencia en el posicionamiento.

El Canalla saldrá a jugar el clásico con 11 puntos bajo el brazo, que son los mismos que tenía en el Apertura antes del clásico disputado en el parque Independencia.

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Por eso la importancia de sumar de a tres este domingo en el Gigante de Arroyito. Es que en el semestre pasado, el equipo de Jorge Almirón se quedó con el triunfo y el clásico le sirvió para dar un salto de calidad, no sólo desde lo emocional sino en lo numérico.

Un semestre con sensaciones raras para Central

En medio de un semestre que tiene más olor a desazón que a encanto, seguramente por la marca que dejó la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, Central venía con buen paso en el torneo local, incluso mejor que lo que lo había hecho en el Apertura. El partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata le alteró bastante la ecuación.

A ese último partido, Central había llegado tres puntos por encima en la comparativa y ahora está exactamente igual, aunque con la necesidad de sumar de a tres en el clásico para que la cosa no decaiga.

Tras la derrota con Belgrano y el empate ante Racing, Central logró su primer triunfo frente a River. En el Apertura había empatado. Virginia Benedetto / La Capital

En el arranque sólo se alteró el orden de los resultados de las fechas 2 y 3 (las dos veces perdió con Belgrano, en el debut) y el salto cualitativo en este semestre lo dio con el triunfo ante Aldosivi (empate en el Apertura) y la igualdad contra Talleres (derrota en el primer semestre). Eso le permitió llegar tres puntos por encima al choque frente a Gimnasia, que fue el rival al que antes le había ganado y ahora perdió.

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Una cosecha aceptable

Estos 11 puntos que tiene el equipo de Almirón es una cosecha aceptable, que al menos lo tiene entre los ocho primeros, aunque en una posición más baja que en el primer semestre. En el Apertura llegó cuarto al clásico y hoy está séptimo, aunque eso tiene que ver con la mejor performance de los otros equipos.

Sensaciones negativas al margen, este andar del Canalla está en consonancia con lo que había hecho en el torneo anterior. Claro, para mantenerlo deberá volver a ganar el clásico.