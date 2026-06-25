La Capital | Ovación | Mauricio Pochettino

El innovador método con IA que utiliza Mauricio Pochettino con tecnología argentina

Estados Unidos usa una plataforma desarrollada por una empresa nacional que analiza las métricas por partido y ayuda a tomar decisiones en tiempo real

25 de junio 2026 · 14:42hs
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Ya se habían viralizado imágenes de Pochettino dando indicaciones a sus jugadores desde una computadora

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La inteligencia artificial ganó protagonismo en el Mundial 2026 y una de las selecciones que más aprovecha esta tecnología es Estados Unidos. Bajo la conducción de Mauricio Pochettino, el equipo incorporó una plataforma desarrollada por la empresa argentina Globant que procesa miles de datos en tiempo real para optimizar decisiones tácticas, físicas y estratégicas durante los partidos.

La herramienta ya genera impacto en el rendimiento del conjunto estadounidense, que arrancó la Copa del Mundo con dos victorias consecutivas: 4-1 ante Paraguay y 2-0 frente a Australia.

La plataforma se llama Sportian Performance y fue desarrollada por la división deportiva de Globant, una de las compañías tecnológicas argentinas con mayor presencia internacional.

El sistema integra videos de los partidos, datos de seguimiento de los futbolistas, patrones de juego, rendimiento físico y variables tácticas en un único entorno de análisis.

A partir de esa información, la herramienta genera alertas en tiempo real para el cuerpo técnico y permite detectar cambios en el desarrollo del encuentro mientras el partido está en marcha.

Entre otras funciones, la plataforma monitorea el posicionamiento de los jugadores, la intensidad física y desgaste, la recuperación de balón, la presión y movimientos colectivos, los patrones tácticos del rival, el riesgo de lesiones y la caída en la velocidad o el rendimiento individual.

>> Leer más: Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy jueves 25 de junio y cómo está cada grupo

Cómo funciona la tecnología que incorporó Pochettino

Sportian Performance combina inteligencia artificial, machine learning, análisis predictivo y big data para procesar grandes volúmenes de información durante los encuentros.

Según datos difundidos por la compañía, la herramienta analiza unas 6.400 métricas por partido, transformando información compleja en gráficos e informes que facilitan la toma de decisiones del cuerpo técnico.

El sistema puede advertir cuándo un jugador se acerca a un nivel crítico de fatiga, identificar modificaciones tácticas del rival y sugerir el momento adecuado para realizar cambios.

Además, genera reportes automáticos de las acciones de juego y ofrece informes personalizados para cada futbolista, lo que permite ajustar entrenamientos y planificaciones específicas.

Aunque el sistema ya había sido probado en clubes europeos, su implementación es inédita en una selección nacional durante una Copa del Mundo.

Actualmente, Sportian presta servicios a los 42 clubes profesionales de LaLiga de España, a la Belgian Pro League y a más de 50 ligas, federaciones y organizaciones deportivas alrededor del mundo.

El uso de herramientas de inteligencia artificial está plenamente habilitado por la Fifa durante el Mundial 2026. Las selecciones pueden incorporar soluciones tecnológicas en distintas áreas, desde análisis de datos y apoyo táctico hasta sistemas biométricos, escaneos corporales, generación de avatares digitales y tecnologías avanzadas para el arbitraje.

Tras asegurar el liderazgo de su grupo, la selección del técnico santafesino buscará cerrar la primera fase con una nueva victoria cuando enfrente a Turquía este jueves 25 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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