En Newell's habrá más opciones en la zaga: García Basso se acerca al Parque

García Basso proviene de Racing y es un marcador central zurdo que Kudelka pretendía para lograr una mayor solidez defensiva en Newell's

García Basso viene de Racing, donde no es tenido en cuenta por el DT académico Vojvoda.

Sin estridencias y siempre envuelto en el manto de necesidades económicas que advirtió Frank Kudelka en la rueda de prensa desarrollada ayer en el predio de entrenamiento en Bella Vista, Newell's de a poco va sumando opciones, de atrás hacia adelante. En ese marco de búsquedas, el club del parque Independencia tiene cerrada la llegada de Agustín García Basso.

El marcado central, de 34 años, arribará proveniente de Racing, donde en este momento no es tenido en cuenta por el entrenador Juan Vojvoda, y por eso todo indica que los caminos apuntan al club rojinegro.

Según trascendió, a García Basso lo esperan a la brevedad en Rosario, pero sería imposible que pueda estar a disposición del técnico Frank Kudelka y sus colaboradores para el partido de este sábado ante Talleres en el Coloso, por la primera fecha del Clausura.

García Basso en Rosario

El zaguero podría estar en las próximas horas avanzando con los papeles y los trámites correspondientes para formalizar su incorporación a la institución. Y recién luego lo anunciaría oficialmente por las redes del club.

De esta manera, se convertirá en el cuarto refuerzo que llega en este mercado de pases, después de Lautaro Giannetti, Franco Escobar y Alan Soñora.

Vale recordar que García Basso debutó en primera división en Boca, el 11 de mayo de 2013, en la derrota 3-0 ante San Lorenzo.

Su recorrido profesional incluye Boca (2012-15), Douglas Haig (2013-14), Sportivo Belgrano (2015), Santamarina (2016-17), Agropecuario (2017-20), Estudiantes (2020-21), Quilmes (2021), Deportivo Cuenca (2022), Independiente del Valle (2023) y Racing Club (2024-2026).

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El zaguero zurdo

Después de largas negociaciones, al zaguero lo pudieron sacar de Racing y con él ya existe un acuerdo para jugar por dos temporadas. Falta simplemente que la Lepra anuncie de manera formal la contratación.

El entrenador de esta manera puede cubrir el puesto de zaguero zurdo y si bien no trascendieron cifras, una referencia son los 700 mil dólares que lo cotizó la entidad de Avellaneda cuando San Lorenzo quiso conseguirlo hace unos meses.

Este zaguero era otra de las prioridades de Kudelka y vale precisar que el futbolista actuó también como lateral izquierdo en los últimos partidos que jugó en Racing. De todos modos, no es la función que le resulte más cómoda. Tampoco se lo considera en Newell’s para que juegue sobre la banda.

Cuando llegue García Basso, Newell’s contará nada menos que con ocho zagueros (incluidos dos juveniles). Por lo tanto, no hay que descartar que se deje ir a alguno.

En la actualidad, los zagueros del plantel son Lautaro Giannetti, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Oscar Salomón, Ian Glavinovich y los juveniles Néstor Boretto y Valentín Rosso, quienes fueron subidos a la primera y jugaron los amistosos de la pretemporada.

Además, Franco Escobar volvió al club y si bien se lo trajo para jugar de lateral derecho, también lo puede hacer de zaguero.

Por características y adaptabilidad, si García Basso se transforma en futbolista rojinegro, tendrá detrás para cumplir la función de zaguero izquierdo a Goitea, Salomón y Glavinovich. Y a Boretto, aunque por su juventud en un principio se encuentra más relegado.

Mientras que Giannetti será el titular como primer marcador central, con Cabrera como alternativa. De ser necesario, también pueden desempeñarse en ese puesto Salomón o Glavinovich. Rosso, al igual que Boretto, es una apuesta a futuro.

Lo que puede aportar García Basso es oficio y experiencia. Tiene trayectoria y sabe convivir con las exigencias, como fue jugar en un club como Racing.

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