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Autocrítica de Facundo Mallo tras la caída de Central: "Arrancamos como no queríamos"

El jugador analizó el partido del Canalla en Córdoba y destacó la reacción del equipo durante el segundo tiempo a pesar del resultado

24 de julio 2026 · 12:30hs
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La palabra de Facundo Mallo ante los medios tras la derrota de Central ante Belgrano

La palabra de Facundo Mallo ante los medios tras la derrota de Central ante Belgrano

Central perdió 2-1 ante Belgrano en Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura. Facundo Mallo, quien disputó los 90 minutos del encuentro, realizó un análisis del rendimiento del equipo donde valoró la reacción que mostró el Canalla durante el segundo tiempo.

"Es un equipo jodido, tienen grandes jugadores y nos mostraron esos destellos de calidad que tuvieron en las chances que generaron", señaló el defensor al referirse al conjunto cordobés.

El uruguayo consideró que el cuadro rosarino logró mejorar su rendimiento después del entretiempo: "Creo que fuimos más claros con la pelota, no forzamos tantos pases y corregimos algunas cosas de la presión. Ellos nos venían conduciendo mucho desde atrás y creo que funcionaron esos ajustes".

Mallo también comparó el rendimiento de ambos equipos en el complemento: "Si no me equivoco, la del gol es la única que tuvieron en ese tiempo. Nosotros tuvimos varias: el tiro de Vicente (Pizarro), la de Fideo, del palo de Coronel y el gol".

>> Leer más: Almirón luego de la derrota de Central ante Belgrano: "Da bronca el resultado, pero el equipo lo hizo bien"

Sin embargo, el defensor fue autocrítico: "Podríamos haberlo empatado y hasta ganado, pero no te podés quedar con eso. Hay que seguir trabajando, ser humildes y saber que no nos sobra nada".

El gol de Belgrano en el tramo final del partido dejó a Rosario Central sin la posibilidad de sumar en su debut. “Puede ser que no ligamos demasiado al final, porque con ese zapatazo se lo llevó Belgrano. Se hace y se defiende, no nos podemos quedar con eso", expresó el zaguero central.

El defensor continuó: "Arrancamos de la manera que no queríamos y nos queda mucho por mejorar".

Ante la consulta por los últimos resultados negativos del equipo, el uruguayo sostuvo: "A nadie le gusta perder. Nosotros trabajamos para ganar y para hacer una mejor versión de nosotros. Nos ocupamos todos los días de ser mejores".

"Central tiene que acostumbrarse a ganar. Hoy no fue el día", concluyó Mallo.

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