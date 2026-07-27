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Región Centro: la presidencia cambia de manos en la antesala electoral

Rogelio Frigerio presidirá el bloque en una etapa de cercanía a Nación. Luego le toca a Maximiliano Pullaro, pero definen si antes o después de las elecciones

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

27 de julio 2026 · 15:24hs
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La Región Centro vuelve a juntarse

La Región Centro vuelve a juntarse

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se reúnen este martes en San Francisco para consolidar el bloque Región Centro. En un clima de mayor diálogo con el gobierno nacional, los mandatarios pondrán en escena los reclamos históricos del interior productivo sin romper nada. Además, traspasarán la presidencia del bloque al entrerriano Rogelio Frigerio, con mucha sintonía con Javier Milei.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba y el mencionado Frigerio protagonizarán un encuentro clave en la ciudad de San Francisco, al este cordobés, con el objetivo de inaugurar la sede permanente de la Región Centro. El evento marcará un hito en la consolidación institucional del bloque, que ahora contará con un edificio propio para funcionar como centro operativo.

Por ahora parece ser un núcleo operativo y administrativo, sin consolidarse como plataforma política pese a ser útil para enviar mensajes federales. Quizás lo termine siendo en unos años si se afianza la idea de un proyecto del interior para gobernador el país en 2031.

Región Centro, unida

Durante el acto, Córdoba cederá la Presidencia Pro Témpore del bloque a Entre Ríos. La misma debía hacerse en abril pero se demoró justamente por las obras de refuncionalización del inmueble donde antiguamente funcionaba la sucursal central del Banco de Córdoba.

La presidencia habitualmente dura un año, pero en esta ocasión podría durar menos, hasta abril del año que viene cuando en los papeles debería asumirla Pullaro. Santa Fe se inclinaría por esa fecha. Será un año electoral, con las elecciones a gobernador en Santa Fe en junio, por lo que hacer el cambio a fines de julio podría ser inconveniente.

La decisión de la duración de este nuevo mandato la tomarán en la mesa chica los tres gobernadores. En fin, la transición a manos de Frigerio es vista con expectativas positivas dentro de la Región, ya que se considera que la cercanía de gestión de Frigerio con el gobierno nacional podría aportar una mejor sintonía y fluidez al vínculo entre el bloque y la administración de Milei.

En 2027 le toca la presidencia de la Región Centro a Maximiliano Pullaro

En 2027 le toca la presidencia de la Región Centro a Maximiliano Pullaro

Este encuentro se produce en lo que parece ser una nueva etapa de diálogo con la Casa Rosada. En Santa Fe, por ejemplo, se ha observado una mayor predisposición oficial tras la firma de la cesión de la A012, mientras que la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete nacional también ha contribuido a mejorar el clima político.

>>> Leer más: Pullaro: "La Región Centro es la más potente y va sacar a la Argentina adelante"

A pesar del acercamiento institucional, los gobernadores aprovecharán la cumbre para enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de impulsar una agenda de desarrollo para el interior. De hecho, la sintonía transitoria no implica dar marcha atrás con los reclamos históricos del bloque regional.

Entre los puntos no negociables de la agenda regional figuran: la exigencia de retenciones cero para la producción; la conformación del consejo de hidrovía donde Córdoba pide una silla por más que no tenga costa; modificaciones en la ley de biocombustibles para favorecer a las provincias productoras.

Con la puesta en marcha de esta sede operativa, la Región Centro busca reafirmar su peso económico, presentándose como un bloque sólido capaz de dialogar con el poder central sin perder de vista los intereses estratégicos de sus provincias.

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