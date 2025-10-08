La Capital | Ovación | básquet

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

El sábado Náutico logró su cuarto campeonato a nivel local en el básquet femenino y esta semana comenzó a participar otra vez a nivel nacional

Por Carlos Durhand

8 de octubre 2025 · 06:25hs
Náutico es una vez más el mejor equipo de básquet femenino en Rosario.

Las chicas de Náutico Sportivo Avellaneda, el pasado sábado, festejaron un nuevo título en el máximo torneo de básquet femenino que organiza la Asociación Rosarina de Básquet que nunca más olvidarán. Ya que lo lograron en una final que los amantes del básquet siempre recordarán porque tuvo todos los condimentos: emoción hasta el final y mucho público que nunca dejó de alentar.

El triunfo fue por 75 a 74 ante Rosario Central, en el Cruce Alberdi, que se definió con un lanzamiento libre de Sofía “Chofa” González cuando faltaban solamente ocho décimas de segundo para la chicharra final.

Parecía que el partido se lo iba a quedar Central, ya que a fuerza de triples logró una ventaja de 15 puntos (19 a 4). Pero las dirigidas por Guillermo Carrozo y Tomás Móndolo comenzaron a jugar e hicieron pesar los centímetros de altura de Guadalupe Castelnuovo que se transformó en una de las pilares en la defensa.

Náutico ya había logrado emparejar las acciones antes del descanso largo y se fue al entretiempo ganando 38 a 36. Los últimos dos cuartos fueron alternando el dominio del marcador y Central tuvo su chance de pasar al frente cuando faltaban 14 segundos, pero desperdició su oportunidad. Hasta que llegó el infartante final de la mano de Sofía González que le dio el título a Náutico.

El equipo campeón hizo una campaña en la fase regular de 15 triunfos y una sola derrota. Y en semifinales venció 77 a 64 a Temperley.

El plantel estuvo integrado por Miranda Salomé Toledo, Sofía González, Julia Lucía Peralta, Pilar Sáez Larrañaga, Victoria Sironi, María Luz Taimetti, Pilar Pajello, Guadalupe Castelnuovo, María Casilla, María Angelina Marchi, Catalina Creolani, Martha Castillo y Natasha Spiatta, quien se encuentra lesionada.

Pablo Creolani, presidente de Náutico le dijo a Ovación: “Haber llegado otro año más a la final del torneo de la Asociación Rosarina es un orgullo obviamente. Es fruto del trabajo que las chicas realizan durante todo el año. Haber ganado este partido tan vibrante frente a un rival de jerarquía como lo es Rosario Central enaltece mucho más el logro. Fue una final muy dura, muy trabajada y peleada. Pero a diferencia de la final con Obras Sanitarias en la Liga Federal Formativa pudimos cerrar el partido de la mejor manera y lograr el tetracampeonato. Por lo cual es una satisfacción poder celebrar nuevamente”.

Sofía “Chofa” González: “Sabía que el último libre lo iba a convertir”

Sofía González fue la jugadora que se llevó todos los flashes en la noche del sábado cuando Náutico le ganó la final a Central del torneo mayor de la Asociación Rosarina de Básquet, ya que convirtió el libre definitorio, a menos de un segundo del final del partido. “Fue el lanzamiento libre de mi vida, aunque siempre estuve confiada y que la iba a meter”, fueron las primeras palabras de Chofa al borde de la emoción. “Me dije que jamás podía errar los dos y sabía que el otro iba a entrar. Fue el tiro con más presión de mi vida”, añadió.

La figura de la final entre Náutico y Central tiene 17 años y cuenta su historia: “Comencé a jugar a los 5 años en Los Rosarinos Estudiantil que es el club de mi barrio. A los 9, con edad de pre mini llegué a Náutico, que es donde me formé por lo cual lo considero el club de mi vida”.

Respecto al tetracampeonato dijo “No es casualidad. Estamos orgullosos de este cuarto logro ya que está demostrado el trabajo que estamos haciendo hace muchos años. En lo personal estoy transitando un muy buen 2025 ya que ganamos varios de los torneos que jugamos”.

Náutico comenzó su participación por segunda vez en su historia en la Liga Argentina y lo hizo con una derrota ante Instituto en Córdoba y al cierre de esta edición estaba jugando como visitante ante Hindú: “estamos muy entusiasmadas por jugar este torneo. Vinieron chicas de otros clubes para reforzar el equipo y estamos con muchas ganas”.

Chofa suple con mucha guapeza la falta de centímetros que tiene para este deporte: “La altura no importa. Quedó demostrado con los grandes jugadores. Facundo Campazzo parece petiso para su Liga, pero la rompe igual”.

Finalmente, González dijo: “estoy muy agradecida por el apoyo que tengo de mi familia y de la gente. Son las cosas que me motivan para seguir”.

El sub-15 masculino de Náutico también festejó

Además. Náutico se consagró campeón invicto de la Copa Santa Fe Sub 15 masculino. El equipo de Pablo Díaz logró vencer en el último encuentro del Cuadrangular Final a Platense Porvenir de Reconquista por 70 a 43, en el estadio de Regatas Santa Fe.

