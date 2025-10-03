Emiliano Vecchio se convirtió en el nuevo refuerzo de un tradicional club de San Nicolás El exjugador de Central participará del Torneo Regional Federal Amateur tras su fallido paso por Defensores de Belgrano 3 de octubre 2025 · 17:51hs

Emiliano Vecchio recibió la bienvenida de las autoridades del torneo amateur de San Nicolás.

Emiliano Vecchio seguirá en actividad y dentro de una cancha, aunque ahora lo hará en un certamen de fútbol amateur. El exCentral llegó a un acuerdo para sumarse a Regatas de San Nicolás con el fin de participar del Torneo Regional Federal Amateur, lo que generó una revolución en la zona.

En su breve estadía en Defensores de Belgrano entre enero y octubre de 2025, Vecchio disputó 21 partidos entre la segunda categoría del fútbol argentino y la Copa Argentina.

En este último certamen, jugó los 90 minutos y vio la tarjeta roja en el choque ante Belgrano por la segunda ronda, en el partido que finalizó con victoria 3-2 para el Pirata.

A jugar en la Liga de San Nicolás Ahora el volante, de 36 años, decidió sumarse a Regatas y competir en el campeonato de la cuarta división de los equipos indirectamente afiliados a la AFA. De esta forma, el exCanalla volverá a jugar en un club de la Liga Nicoleña, ya que en 2010/11 jugo el Argentino B con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/torneo_regional/status/1973764839479939408&partner=&hide_thread=false #TorneoRegional



¡BIENVENIDO AL MEJOR TORNEO!



Emiliano Vecchio, exjugador de Racing Club y Rosario Central, entre otros, es nuevo jugador de Regatas de San Nicolás para competir en la nueva edición del Torneo Regional Amateur.#RegionalAmateur #Futbol #Ascenso #Argentina pic.twitter.com/7XEMbGpLTd — Torneo Regional Amateur (@torneo_regional) October 2, 2025

"Bienvenido al mejor torneo! Emiliano Vecchio, exjugador de Racing Club y Rosario Central, entre otros, es nuevo jugador de Regatas de San Nicolás para competir en la nueva edición del Torneo Regional Amateur", publicó la cuenta oficial del torneo para recibir a un jugador que sin dudas será un atractivo en cada partido que dispute.