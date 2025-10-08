La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

Tras la victoria del canalla sobre River, los medios porteños volvieron a instalar suspicacias sobre el arbitraje. Este miércoles, TyC Sports publicó una nota para agitar la polémica. Con el título “¿Fair Play o benevolencia? Rosario Central y Barracas Central, los únicos dos equipos sin expulsados en 2025”,

El jugador de River Portillo vio el pasado domingo ante Central una doble amarilla en poco más de un minuto y medio por sendas faltas a Di María.

En el ecosistema mediático porteño, el fútbol del interior suele ocupar un lugar secundario: es mirado con recelo, sospecha o, directamente, como una amenaza cuando desafía la hegemonía de Boca y River. Esta semana volvió a quedar en evidencia, y con una estrategia que no es nueva, pero sí más evidente. Este miércoles, TyC Sports publicó una nota que disparó la polémica . Con el título “¿Fair Play o benevolencia? Rosario Central y Barracas Central, los únicos dos equipos sin expulsados en 2025” , el medio puso en cuestión el impecable registro disciplinario del equipo de Ariel Holan. El planteo es tan simple como sugestivo: si Central no recibió tarjetas rojas en lo que va de la temporada, ¿es por orden y disciplina o porque existe “benevolencia arbitral”?

Este texto de TyC fue replicado sin contraste por otros portales porteños sugiriendo que el canalla se beneficia de un trato preferencial de los árbitros por la presencia en el equipo del campeón del mundo Angel Di María.

Sin embargo, los números y los hechos dentro de la cancha cuentan otra historia. Central le ganó bien a River, con intensidad, orden táctico y sin intervenciones polémicas. Y sus estadísticas disciplinarias a lo largo de todos los partidos de este torneo no revelan “favores invisibles”, sino un equipo que defiende con solidez y juega con criterio.

El registro estadístico es indiscutible: Central completó diez meses de competencia sin expulsiones. Pero la forma en que TyC lo presenta deja abierta la puerta a la sospecha. El dato, que en cualquier otro contexto podría tomarse como un elogio al orden táctico de Holan y a la madurez del plantel, se enmarca en un relato que apunta a instalar la idea de un “trato preferencial” de los árbitros hacia el Canalla. ¿O acaso el canalla tuvo alguna jugada de expulsión este año?

La intencionalidad quedó al desnudo con la inmediata réplica de otros medios porteños que, sin mayor análisis, reprodujeron la misma narrativa. Una operación mediática clásica: levantar una estadística neutra, revestirla de suspicacia y dejar flotando la duda en el aire.

La vieja estrategia de condicionar arbitrajes

Lo de TyC Sports no fue un hecho aislado, sino parte de una maniobra que apunta más lejos: condicionar la percepción pública —y eventualmente la actuación de los árbitros— en los próximos partidos de Central. Cada vez que un equipo del interior crece, los grandes medios de Buenos Aires reactivan el viejo reflejo de los intereses del fútbol porteño: sembrar dudas sobre su legitimidad.

En este caso, la operación apunta a instalar un relato preventivo. No se trata solo de lo que ocurrió frente a River, sino de lo que pueda venir: instalar la idea de que cualquier fallo favorable a Central será leído como sospechoso, y así presionar de antemano a los árbitros en los futuros partidos de este torneo.

El libreto no es nuevo. Cada vez que un club que no sea porteño se mete en la pelea grande, el mismo mecanismo se activa desde los medios de Buenos Aires. Ocurrió con Talleres cuando peleó los torneos, con Atlético Tucumán en sus campañas más sólidas, en el último campeonato con Platense, y ahora vuelve a suceder con Central.

Lo que los números también muestran

El artículo de TyC omitió datos clave que relativizan cualquier teoría conspirativa. Por ejemplo, Huracán fue el equipo cuyos rivales más expulsiones sufrieron en 2025: doce en total, una cifra que supera ampliamente la media del torneo. Tampoco se mencionó que Vélez lidera el ranking de expulsados propios con ocho, seguido de Estudiantes y Talleres con seis.

En ese contexto, el registro de Central luce más como un logro futbolístico que como un beneficio externo. Holan construyó un equipo sólido que plantea una línea de cuatro en el fondo muy prolija, con una estructura que minimiza el desorden y evita la desesperación. La falta de expulsiones es consecuencia de esa disciplina táctica, no de la “benevolencia” arbitral.

El trasfondo: la derrota de River y el llanto de Gallardo

El timing de la publicación de este miércoles de TyC Sports tampoco parece casual. El pasado domingo, Marcelo Gallardo, DT de River, eligió cargar contra el arbitraje tras caer 2-1 ante Central en el Gigante de Arroyito. Sin jugadas polémicas que justificaran la queja, el técnico millonario deslizó que el juez perjudicó a su equipo.

Ante los periodistas, Gallardo se mostró fastidioso no sólo por el resultado sino por el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El técnico habló del rendimiento del equipo e hizo foco en una nueva expulsión "que nos condicionó", pero también tiró una frase que retumbó. "No voy a hablar del arbitraje. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedás muy solo", sostuvo sabiendo que con estas solas palabras instaló el tema.

En cuanto a la actuación del referí Falcón Pérez, Gallardo evitó ser explícito, pero lanzó igualmente el mensaje: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedas muy solo. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así”. Y afirmó: “Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado".

La excepción porteña: Cingolani contra Gallardo

Esa postura fue amplificada de inmediato por la prensa porteña, que puso el foco en las declaraciones de Gallardo en lugar de destacar el rendimiento de Central. El único que se desmarcó fue Rodolfo Cingolani, periodista de TyC, quien criticó duramente al entrenador: “"Gallardo, o hablás siempre o callás para siempre. La posterior a la derrota con Rosario Central fue la peor conferencia que le escuché en toda su carrera como DT de River. No se denuncia de esa forma un presunto complot arbitral. Muñeco, si tenés pruebas, denunciá con nombre y apellido. Pero hablá también cuando el mismo árbitro, Falcón Pérez, te favoreció contra Platense en cuartos del Apertura. Ahí no dijiste nada", disparó con precisión el periodista.

Cingolani fue incluso más allá: "¿Llorar así para justificar una derrota, cuando fue 2-1, pero pudieron ser cinco? No me parece. Si sos el DT de River, tenés otras responsabilidades".

La disputa cultural: Rosario frente al centralismo

Este episodio revela algo más profundo que una simple discusión futbolera. Expone la tensión histórica entre el fútbol del interior y el centralismo porteño, que domina la agenda mediática nacional. Desde Buenos Aires, la mirada sobre Rosario suele estar atravesada por prejuicios: cuando Central gana, es porque el árbitro lo favoreció; cuando pierde, se celebra como un orden restablecido.