Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

A pedido de las cámaras empresariales, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria con vigencia por 15 días hábiles. Nueva audiencia el próximo 14 de octubre

7 de octubre 2025 · 20:55hs
La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y se levantó así la huelga nacional que el gremio de los aceiteros iba a llevar adelante a partir de este miércoles en todas las plantas del país, en el marco de las paritarias 2025.

A pedido de las cámaras empresariales, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria con vigencia por 15 días hábiles en la huelga nacional aceitera decidida por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara ) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) San Lorenzo.

La medida, que iniciaría a las 6 del miércoles o el primer turno del día, se había decidido a partir de “la respuesta insuficiente y provocadora de las cámaras patronales al reclamo paritario” presentado por las organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal, explicaron en un comunicado. Los gremios recordaron que el mismo debe asegurar a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, y su valor actual es de $ 2.344.728.

El pedido a Trabajo

“La medida dictada de forma exprés por la cartera laboral ante la solicitud realizada por las cámaras patronales establece la vigencia de la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y una audiencia para el próximo martes 14 de octubre. Nuestras organizaciones gremiales, la Ftciodyara y el Soea San Lorenzo, continuarán defendiendo el derecho de todas las trabajadoras y trabajadores aceiteros al Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresaron: “Queremos transmitir la decisión de mantener los salarios aceiteros sin perder frente al índice de inflación mensual, como venimos haciendo desde hace años y ya hemos hecho todos estos meses. A esos efectos, es clave que los dos sindicatos tengan una vocación de acuerdo y arriben a propuestas vinculadas con la inflación tal como es la práctica habitual en esta industria".

