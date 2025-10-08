La Capital | La Ciudad | Noche de Museos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

En la edición de este jueves de La Noche de Museos Abiertos se incorpora una muestra del museo penitenciario provincial, que traerá objetos y documentos del Servicio Penitenciario provincial

Matías Loja

Por Matías Loja

8 de octubre 2025 · 14:57hs
La cárcel de Zeballos y Riccheri se suma a la Noche de los Museos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La cárcel de Zeballos y Riccheri se suma a la Noche de los Museos.

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos, un evento que invita a recorrer de forma gratuita unos 20 espacios durante la noche del jueves 9 de octubre, entre ellos, el Museo del diario La Capital.

Los museos estarán abiertos desde las 19 y hasta la medianoche. Y este año se incorpora el Museo del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que por este jueves se instalará en La Redonda, la cárcel de Zeballos y Riccheri.

Según explicó a La Capital Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, históricamente el museo funcionó en la ciudad de Santa Fe, pero durante la gestión provincial anterior fue transformado en oficina y su acervo fue archivado.

"Como entendemos que hay que recobrar la historia de esta institución rescatamos todos los objetos, los volvimos a inventariar y aprovechamos la Noche de Museos de Santa Fe para abrir las dependencias de la dirección general y una iglesia que forma parte de la Unidad 4 de mujeres. Y en Rosario trasladamos los objetos y hacemos la muestra en la Unidad 3", contó la funcionaria.

Al predio se lo conoce también como La Redonda, ya que pasando el patio se accede a un sector circular donde están distribuidos los distintos pabellones, donde hoy se alojan 320 internos.

Un poco de historia

Ubicada en la manzana comprendida por Zeballos, Suipacha, Montevideo y Riccheri, la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Rosario funciona en un inmueble con historia. Entre 1893 y 1894 —la fecha varía según la fuente— se inauguró como "cárcel de encausados y contraventores". La primera unidad penitenciaria de Rosario.

Pero desde hace tiempo es objeto de proyectos que apuntan a darle otro destino a esos terrenos. Cuando se proyectó para uso penitenciario estaba lejos de la urbe rosarina mientras que hoy se encuentra en el corazón del barrio Lourdes.

"Dependemos de las obras. La Unidad 13 de Piñero está en construcción y la Unidad 15 está en proceso licitatorio. Con lo cual entendemos que de acá a un año o año y medio a más tardar estaremos deshabitando por completo la Unidad 3, que no resiste un cuarto uso", apuntó Masneri. Consultada por la posibilidad de su demolición dijo: "Sí, es muy probable, pero es una definición de los arquitectos e ingenieros".

unidad3 (1)

Una vista tras las rejas

Quienes se acerquen este jueves por la noche al penal de Zeballos al 2900 podrán recorrer áreas específicas de la manzana, como el sector donde se montará la exposición y el patio San Martín, donde los internos desarrollan varias de sus actividades socioculturales.

Entre otros objetos, se exhibirán legajos de presos históricos, armas, uniformes y esposas antiguas. En su mayoría son piezas que estaban en la cárcel de Coronda.

Los documentos históricos serán otro de los atractivos para visitar la Unidad 3. Entre ellos, el legajo del primer preso, el del primer agente del servicio penitenciario y libros de guardia.

La cárcel de la ciudad de pobres corazones

Pero también se podrá acceder al legajo de Walter De Giusti, el hombre condenado por los homicidios de familiares de Fito Páez. El 7 de noviembre de 1986, la abuela y la tía de Fito, más una mujer embarazada que trabajaba en la casa familiar de Balcarce al 600, fueron asesinadas por Walter De Giusti, un joven que había ido al mismo colegio secundario que el músico. La investigación corrió por cuenta de la seccional 3ª de policía y por el juez Francisco Martínez Fermoselle. El caso se resolvió recién un año más tarde, cuando una travesti que lucía un collar de las víctimas abrió el camino para encontrar al culpable.

Otro de los archivos históricos que estará en Museo Penitenciario es el de Mario Fendrich, el extesorero del Banco Nación de Santa Fe que ejecutó un robo desarmado y sin testigos. El 23 de septiembre de 1994, Fendrich le dijo a su mujer que iba de pesca, pero su destino era otro: fue al banco, ingresó al tesoro y se llevó 3.200.000 pesos (lo que en esa época era significaba la misma cifra pero en dólares). Antes de irse le dejó una nota a su superior: "Gallego, me llevé tres millones de pesos". Fendrich estuvo prófugo más de cien días, hasta que se entregó en enero de 1995. Nunca dijo qué fue del dinero que se llevó del Banco Nación. Su caso figura en el Libro Guinness de los Récords como el autor del mayor robo individual y sin violencia de la historia.

Noticias relacionadas
Ya se otorgaron más de 4.500 créditos Nido en toda la provincia.

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

La encuesta advirtió que cada vez más mujeres acceden a créditos para solventar el gasto del hogar.

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

La empresa puede utilizar hasta siete camiones para prevenir anegamientos.

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Nicki Nicole en el espectáculo por el tricentenario de Rosario

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Ver comentarios

Las más leídas

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Lo último

La caída de la actividad económica pone presión a las cuentas provinciales

La caída de la actividad económica pone presión a las cuentas provinciales

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Retenciones cero para las exportaciones de acero, aluminio y derivados

Retenciones cero para las exportaciones de acero, aluminio y derivados

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

En la edición de este jueves de La Noche de Museos Abiertos se incorpora una muestra del museo penitenciario provincial, que traerá objetos y documentos del Servicio Penitenciario provincial
Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Por Matías Loja
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ovación
La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes
Ovación

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Ciudad
Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Economía

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
Ovación

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Política

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
La región

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?