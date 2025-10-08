La Capital | Ovación | Tata

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

El ídolo de Newell's disfruta en familia su estadía en Rosario. El Tata no definió su futuro profesional. Caminatas y atento a su hijo en el Salaíto.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

8 de octubre 2025 · 06:05hs
El Tata Martino en el Coloso

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Tata Martino en el Coloso, en la despedida de Maxi Rodríguez en 2023.

La última semana tomó fuerza la noticia de que Gerardo Martino, uno de los máximos ídolos en la historia de Newell's, había concretado un acuerdo verbal con Los Ángeles FC para regresar a la Major League Soccer de Estados Unidos, a partir de la próxima temporada. Pero la realidad no es así, ya que el futuro deportivo del Tata aún no está definido.

Y mientras disfruta de su Rosario natal, rodeado de su familia y amigos, por supuesto que está muy preocupado por su querido Newell's.

La realidad es que el entrenador rosarino mantuvo charlas, pero por ahora no está cerca de llegar a un arreglo definitivo con el equipo norteamericano.

Esto no significa que en el futuro la gestión avance y llegue a buen puerto, pero por ahora nada está resuelto hasta el momento como había trascendido.

Éxitos en la MLS

Hay que decir que el Tata dejó de dirigir a Inter Miami en noviembre de 2024, tras coronarse campeón de la Leagues Cup en 2023 con el equipo capitaneado por Lionel Messi.

Antes, también en la MLS, el director técnico rosarino condujo al título al Atlanta United en la temporada 2018.

Por eso no sería extraño que el ídolo leproso decida regresar al país norteamericano para dirigir, aunque todavía no hay que dar nada por cerrado con esta oportunidad de que se calce el buzo de Los Ángeles FC.

En Rosario cada vez que juega Newell’s asiste al palco del Coloso como lo hace habitualmente, siempre recibiendo el máximo afecto y reconocimiento de parte de los hinchas que lo adoran.

No hay que olvidar que volvió como DT al club donde fue multicampeón como jugador en un momento muy complicado, con serio riesgo de descenso, y armó un equipazo que ganó el torneo de 2013.

El equipo memorable del Tata Martino en 2013

Aquella formación memorable incluía a Maxi Rodríguez, Lucas Bernardi, Nacho Scocco, Gabriel Heinze, Diego Mateo y Nahuel Guzmán, entre otros grandes jugadores.

En su estadía en nuestra ciudad también acompaña desde la tribuna a su hijo Gede Martino, actual DT Argentino de Rosario en su tránsito por la Primera C.

Además sale a caminar por el parque Independencia acompañado por su mujer, la compañera de toda su vida.

Con su habitual pasión por Newell’s, sin tener resuelto aún su futuro laboral, el Tata aprovecha para disfrutar de su familia luego de tantos años de jugador y entrenador, siempre abocado a entrenamientos y largas concentraciones.

