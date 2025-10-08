La Capital | Ovación | Central

Central: el dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en primera

El pasado domingo Ignacio Ovando tuvo sus primeros minutos en el fútbol grande y sucedió algo similar cuando les tocó a Juan Giménez y Luca Raffin

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

8 de octubre 2025 · 14:51hs
Juan Giménez

Juan Giménez, Luca Raffin e Ignacio Ovando, los últimos tres centrales juveniles que debutaron en Central.

Los debuts en primera división marcan un punto de inflexión en la vida de un jugador y lo que ocurrió el pasado domingo en el Gigante lo será para Ignacio Ovando, el juvenil de 18 años que ingresó en los últimos minutos en el triunfo de Central sobre River.

Ovando es uno de los varios juveniles que tuvieron su debut en la máxima categoría en estos últimos años y da la casualidad de que varios de ellos juegan en el mismo puesto: como marcador central.

Los otros dos zagueros que tuvieron su bautismo en el fútbol grande son Juan Giménez (lesionado en la rodilla) y Luca Raffin. Pero el detalle es que el debut de ellos, al igual que el de Ovando fueron ante el mismo rival.

>>Leer más: Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

Así, Ovando se sumó a Juan Giménez y Raffin en jugar su primer partido en primera división nada menos que frente a River. Giménez y Raffin lo hicieron en el Monumental y Ovando en el Gigante.

La diferencia notoria, a favor de Ovando por supuesto, está en el resultado. Es que el partido del pasado domingo terminó con triunfo del Canalla, mientras que en aquellos primeros partidos de Giménez y Raffin fue victoria del Millonario.

Gimenez2
Juan Giménez tuvo sus primeros minutos en la primera de Central en el Monumental. Ese día el Canalla perdió 2-1.

Juan Giménez tuvo sus primeros minutos en la primera de Central en el Monumental. Ese día el Canalla perdió 2-1.

El primero de Juan Giménez

En la Copa de la Liga 2024, Central tuvo que ir al Monumental para visitar a River y el por entonces entrenador canalla Miguel Angel Russo apostó por un equipo alternativo, ya que un par de días después debía afrontar un choque clave por Copa Libertadores.

Lo cierto es que en ese equipo apareció Giménez, con apenas 17 años, e integró una defensa con tres marcador centrales, junto a Juan Cruz Komar y Agustín Bravo.

>>Leer más: La historia de Juan Giménez, el pibe de Central que defiende como un grande

Giménez tuvo una muy buena carta de presentación, más allá del resultado. Es que el Canalla lo ganaba con gol de Lautaro Giaccone, pero en complemento el Millonario se lo dio vuelta.

El turno de Raffin

Por la penúltima fecha del torneo Liga Profesional 2024, en el cuarto partido de Ariel Holan al frente del equipo, Central fue nuevamente al Monumental y una de las apuestas fuertes del DT fue justamente el debut de un juvenil: Luca Raffin.

Raffin
Luca Raffin, el día de su aparición en la primera división. Fue contra River y el equipo de Ariel Holan fue goleado.

Luca Raffin, el día de su aparición en la primera división. Fue contra River y el equipo de Ariel Holan fue goleado.

El Canalla jugó otra vez con tres centrales (además de Raffin estuvieron Mauricio Martínez y Juan Giménez) y el resultado no lo acompañó. Fue derrota por 4 a 0.

>>Leer más: Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Al igual que el resto del equipo, Raffin no tuvo una buena noche y fue reemplazado a los 20’ del complemento. En su lugar ingresó Kevin Silva.

Ahora, Ovando

El último caso del debut de un juvenil frente a River es demasiado reciente, el de Ovando el pasado domingo en el Gigante. Después de varios partidos formando parte del banco de suplentes, Holan dispuso que tuviera su estreno en el fútbol grande.

Ovando
Ignacio Ovando expresa su felicidad tras el debut en primera. Encima fue triunfo del Canalla ante River.

Ignacio Ovando expresa su felicidad tras el debut en primera. Encima fue triunfo del Canalla ante River.

Frente al triunfo claro, pero de apenas un gol, sobre el Millonario, el DT canalla mandó a la cancha a Ovando para reforzar la última línea. Jugó los cuatro minutos de adición. Ingresó a los 90 en lugar de Jaminton Campaz.

Por Matías Loja
