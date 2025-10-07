Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

El delantero sufrió un traumatismo en la tibia durante el encuentro frente Boca y debió ser reemplazado. Hay optimismo de que juegue el viernes en el Coloso

Cocoliso González sufrió un golpe durante el partido entre Newell's y Boca en la Bombonera.

Carlos González se retiró de la Bombonera con un traumatismo en la tibia, consecuencia de un golpe de Rodrigo Battaglia. Por el dolor, el delantero de Newell's debió ser reemplazado. La evolución por el momento es favorable y en principio se considera que no tendrá inconvenientes en jugar el viernes , a las 18.30, contra Tigre en el Coloso.

El delantero fue el único futbolista de Newell's que habló con la prensa luego de la contundente caída contra Boca por 5 a 0 y en determinado momento se refirió al golpe que obligó a su salida, señalando con el índice dónde recibió el impacto.

"En una de las jugadas donde tuve que presionar con Battaglia, obviamente que él no tuvo la culpa, me dio un traumatismo que me hizo adormecer la zona. No pude pisar y ya no pude continuar", manifestó el centrodelantero.

González se retiró del estadio con síntomas de dolor, lo que causó dudas sobre la posibilidad de que no llegue al partido del viernes. Pero la evolución marcha de acuerdo a lo esperado y, si continúa así, estará a disposición de Fabbiani.

"Fue una lástima porque quería seguir. Hay que recuperarse porque nos quedan partidos muy importantes en el Coloso y hay que cambiar la cara", dijo González, cuyo deseo de estar en condiciones parece que se hará realidad.

>> Leer más: Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

En el caso de que se complique la participación del paraguayo, Darío Benedetto es el reemplazante natural, siempre y cuando Fabbiani decida tener un solo punta.

Para el entrenador, la presencia del delantero significa un problema menos. Es que aparte de la obliación de recomponer un equipo que llega golpeado por la goleada que sufrió frente a Boca, y la mala campaña, no tendrá a Juan Espínola, convocado a la selección paraguaya para dos amistosos a jugar en Asia.

Williams Barlasina será el responsable de reemplazar a Espínola. En el torneo Clausura atajó en tres partidos.