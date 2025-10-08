La Capital | Policiales | prisión

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión para el acusado de balear a una vecina y su hija embarazada

Ezequiel "Chapu" Franco comenzó a ser juzgado como uno de los atacantes que en 2022 abrieron fuego contra dos mujeres en venganza por un doble crimen

8 de octubre 2025 · 16:51hs
El doble crimen ocurrió en Bermúdez y Juan Pablo II

El doble crimen ocurrió en Bermúdez y Juan Pablo II, en Molino Blanco. Al día siguiente balearon a Paula y a su hija

Un doble crimen, una represalia a tiros con dos mujeres heridas y un trasfondo de conflictos barriales conforman la trama de un juicio oral que arrancó este miércoles en el Centro de Justicia Penal. Ezequiel “Chapu” Franco comenzó a ser juzgado como uno de los tiradores que en 2022 dispararon contra una vecina de barrio Molino Blanco y su hija embarazada de seis meses para vengar el asesinato del día anterior de Jonatan Schneider. Quien había sido acribillado junto a una vecina que quedó en la línea de tiro. La fiscalía pidió 12 años de prisión para el acusado, que contaba con una condena previa.

El debate comenzó ante los jueces Valeria Pedrana, Rafael Coria y Carlos Leiva. El fiscal Lisandro Artacho acusó a Franco, de 30 años, como coautor de dos intentos de homicidio agravados y la portación ilegal de un arma. El acusado había sido condenado el 1º de junio de ese año a 3 años de prisión por portar un arma de uso civil. A raíz de ese antecedente el fiscal pidió que la pena solicitada se unifique en 15 años con la anterior.

Al caer la tarde del 5 de septiembre de 2022, Paula y su hija Tamara, embarazada de seis meses, salieron de su casa de la zona sur para ir a una pollería. Desde abajo de un puente aparecieron dos chicos en bicicletas y les dispararon doce tiros de los que lograron reponerse luego de pasar varios días internadas. Fue a las 19.30 en el pasaje 525 al 600, en la zona de Bermúdez y Circunvalación. Los disparos partieron de una pistola 9 milímetros.

>>Leer más: Venganzas familiares detrás de un ataque a tiros contra una mujer y su hija embarazada

Los tiradores huyeron en las bicicletas hacia el lado de calle San Martín, cruzando la vía. El padre y esposo de las víctimas salió de su casa apenas escuchó los disparos. El hombre cargó a su hija en un auto para llevarla al hospital Roque Sáenz Peña y le pidió ayuda a un vecino, que trasladó a Paula, luego derivada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Los tiros dejaron gravemente herida a Tamara, quien cursaba el sexto mes de embarazo. Recibió ocho disparos y estuvo en terapia intensiva. Su madre sufrió cuatro balazos que le afectaron un pulmón, el hígado, el intestino, el colon y rozaron el corazón; heridas de las que se repuso tras permanecer once días hospitalizada. “Por suerte al bebé no le pasó nada”, dijo la chica cuando pudo declarar.

El ataque ocurrió al día siguiente del doble crimen de Jonatan Schneider y Graciela Carrizo, una mujer de 58 años que quedó en el camino de las balas dirigidas al primero cuando tomaba mates en una placita de Molino Blanco. Los dos ataques están conectados: Chapu fue acusado de balear a las mujeres por ser parientes de uno de los atacantes que dispararon contra Schneider.

>>Leer más: Condenan a 25 años de cárcel a dos hombres por un doble homicidio en barrio Molino Blanco

La madre de la chica embarazada es prima de Miguel Angel López, de 35 años, quien en abril pasado fue condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio motivado en una vieja enemistad que mantenía con Schneider. Con él, al término de un juicio, fue condenado a la misma pena Diego Fernando Aguirre como otro de los tiradores.

Venganza desde prisión

Franco fue acusado de cometer la balacera en represalia junto a un sobrino adolescente de Schneider al que le dicen “Monito” y que también está detenido. De acuerdo con la investigación, Chapu era cuñado de un sobrino de Schneider que cumple en Piñero una condena a 10 años de prisión por delitos varios y por su pertenencia a la asociación ilícita de Uriel “Lucho” Cantero —tercera generación de Los Monos— de quien sería medio hermano.

Algunos testimonios referidos en la acusación sugieren que este preso ligado a Los Monos habría ordenado la balacera contra las mujeres y que Monito y Chapu fueron su mano de obra. Según los testimonios, el día de la balacera los dos muchachos iban armados pero fue Monito quien disparó sin decir nada.

Con una pistola 9 milímetros el tirador disparó al menos doce balas, primero hacia Paula, que en vano intentó cubrir a su hija: fue herida en el pecho y, al caer, en una pierna. Luego el agresor abrió fuego contra la chica embarazada, que alcanzó a gritar “No, no, Monito”.

“Le disparó hasta que ella se cayó. No dijeron absolutamente nada. El que disparó fue Monito. El otro tenía un fierro también, lo sacó pero no vi que haya tirado. Fue todo rápido. Se fueron rápido en bici”, contó un testigo.

>> Leer más: Quién era Graciela, una de las víctimas del doble crimen del barrio Molino Blanco

Las víctimas, en tanto, admitieron que tenían relación con su primo ahora condenado por el doble crimen. Habían sufrido amenazas y tras el ataque debieron dejar el barrio.

Desde un comienzo el ataque fue vinculado con el doble homicidio porque días antes Paula había ido a visitar a una tía que vive justo enfrente de la casa de Ojudo. A quien, el mismo día, balearon dos muchachos desde una moto cuando estaba en la vereda de su domicilio. Tras ese ataque Ojudo salió con un ladero a buscar a Jonatan Schneider.

Lo encontraron alrededor de las 15.30 del domingo 4 de septiembre cuando iba en bicicleta por el pasaje 544 al 6600, a metros de un espacio verde junto a la avenida de Circunvalación, donde las vecinas del barrio habían logrado que se levantara una placita con juegos.

En ese lugar tomaba mates y cuidaba a sus nietas Graciela Carrizo, quien fue alcanzada en la cabeza y el cuello por dos de los balazos dirigidos a Schneider, quien murió tras recibir 17 balazos.

Noticias relacionadas
El denunciante cree que el sospechoso quería robarle a los comensales en la cervecería.

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Rodrigo Morera, Aymara Altamirano y la pequeña hija de ambos, Auriazul. Víctimas del triple crimen por error en Garibaldi al 100.  

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

El cuerpo de la joven de 200 años fue encontrado este martes.

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Ramón, el padre de Franco Casco, es uno de los querellantes que pidió ante Casación que se anule la absolución de los policías

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Ver comentarios

Las más leídas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Lo último

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Se abrieron los sobres de la licitación para la concesión de la conexión a Victoria y de las rutas nacionales 12 y 14. Pese a las promesas de Milei, la firma ganadora se financiará con un crédito millonario del banco estatal de Inversión y Comercio Exterior (Bice)
Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Por Matías Loja
La Ciudad

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

Ovación
La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1
Ovación

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

La tensión entre Ferrari y Leclerc pone en duda su futuro en la Fórmula 1

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

Policiales
Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

La Ciudad
Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro