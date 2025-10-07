La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

El SMN anticipa una jornada estable, con cielo mayormente despejado y viento leve del norte. Se consolida el clima primaveral.

7 de octubre 2025 · 21:50hs
El tiempo en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

Rosario vivirá este miércoles una jornada agradable, con cielo mayormente despejado, sin lluvias y temperaturas que consolidan el clima primaveral, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La madrugada se presentará templada, con 10 grados, mientras que hacia la mañana la temperatura subirá a 14°C, bajo un cielo ligeramente nublado. Para la tarde se espera una máxima de 25°C, con viento leve del norte y un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura estimada en 22 grados y viento del mismo sector. No se prevén precipitaciones en toda la jornada.

De esta manera, Rosario continúa con días de estabilidad y temperaturas en ascenso, anticipando un tramo de semana con condiciones típicas de la primavera.

Nicki Nicole junto al gobernador Pullaro, la vice Scaglia y el intendente Javkin en el tricentenario de Rosario

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Los fieles estuvieron presentes en la catedral desde temprano en los actos por el Día de la Virgen del Rosario.

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

Miles de personas disfrutaron del tricentenario de Rosario, con show de Baglietto y Nicki Nicole

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Tango Pulp estará presente en la nueva edición Feria Internacional del Libro de Rosario

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

