El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Rosario vivirá este miércoles una jornada agradable, con cielo mayormente despejado, sin lluvias y temperaturas que consolidan el clima primaveral, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La madrugada se presentará templada, con 10 grados, mientras que hacia la mañana la temperatura subirá a 14°C, bajo un cielo ligeramente nublado. Para la tarde se espera una máxima de 25°C, con viento leve del norte y un ambiente ideal para actividades al aire libre.
Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura estimada en 22 grados y viento del mismo sector. No se prevén precipitaciones en toda la jornada.
De esta manera, Rosario continúa con días de estabilidad y temperaturas en ascenso, anticipando un tramo de semana con condiciones típicas de la primavera.