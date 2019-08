El equipo, otra vez sin cambios a la vista

“¿Vas a apostar por los mismos once?”, fue la pregunta hacia Diego Cocca sobre el equipo que pondrá mañana en cancha ante Patronato. La respuesta del técnico fue: “Hoy puede ser, mañana no sé y pasado menos”. La primera sensación es que dejó abierta una puerta para meter algún retoque entre los once, pero la misma en parte se contradice con lo que había expresado segundos antes sobre “muchos cambios por ahí marean”, pero sobre todo con el trabajo futbolístico de ayer en el que puso en cancha el equipo que estuvo desde el arranque en Tucumán, frente a Talleres y después contra San Lorenzo.

“Uno trata de generar cosas con poco tiempo y con poco conocimiento entre los jugadores. Por ahí muchos cambios por ahí marean, a veces menos es más, lo que no quiere decir que no vea mejor a los que no les está tocando jugar. Los que están entrando lo están haciendo muy bien y en la medida que la pelea sea más pareja será mucho más difícil para mí”, fue otra parte de su alocución, dando a entender que al menos en esta fecha no habrá variantes, lo que significaría una muestra de confianza hacia quienes vienen jugando desde la primera fecha.