La Capital | Ovación | Conmebol

La Conmebol, uno de los mayores clientes del Ueno Bank: cuántos millones tenía

La casa madre del fútbol sudamericano dejó en claro que, más allá de los problemas de la entidad, no peligra el pago de premios en competencias internacionales

6 de noviembre 2026 · 08:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
El próximo sábado 21 del corriente

El próximo sábado 21 del corriente, la Conmebol entregará 10 millones de dólares al campeón de la Copa Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fue afectada por el cierre del Ueno Bank de Paraguay, ya que tenía depositados 14,3 millones de dólares en ahorros y era uno de los mayores clientes de la entidad privada que fue intervenida por el Banco Central del país vecino ante la falta de solvencia financiera.

El escándalo en el Ueno Bank propició ni más ni menos que la renuncia de Santiago Peña, presidente de Paraguay. En ese banco, la Conmebol había invertido 85.470 millones de guaraníes, aunque aclararon que eso representa apenas el 2,5% de sus ingresos y no afectará el flujo de fondos necesarios para cumplir con los compromisos deportivos.

El próximo sábado 21 del corriente, la Conmebol entregará 10 millones de dólares al campeón de la Copa Sudamericana y 2,5 millones al subcampeón. Boca y Atlético Mineiro jugarán la final en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

>>Leer más: Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

En tanto, para la final de la Copa Libertadores que se jugará el sábado 28 entre Estudiantes y Palmeiras, en el Centenario de Uruguay, los premios serán de 25 millones de dólares para el campeón de y de 7 millones para el subcampeón.

Los jugadores de Paraguay, afectados

Además de la Conmebol, varios futbolistas paraguayos con cuentas en Ueno Bank se vieron afectados por la crisis en el banco privado y hay incertidumbre sobre sus ahorros. Rogelio Delgado, presidente del gremio Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), habló sobre el episodio y los pasos a seguir.

Al respecto, el directivo afirmó: "Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas".

Asimismo, el abogado Roberto Codas anticipó que realizarán una maniobra judicial concreta: "La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado".

>>Leer más: Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: "El presidente me pidió que pagara el contrato"

La selección de fútbol paraguaya, por su parte, emitió un comunicado en el cual afirman que les "duele" ver a miles de familia "atravesando angustia, incertidumbre y preocupación". Además, afirman que también fueron víctimas de la situación y pidieron que la justicia actúe de manera "inmediata, transparente y sin distinción".

Noticias relacionadas
el retiro internacional de cristiano ronaldo, eclipsado por el brillo de messi

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo, eclipsado por el brillo de Messi

Matías Cóccaro será preservado y no estará presente en el partido que Newells jugará contra Instituto.

Newell's y otra baja para jugar en Córdoba: Cóccaro se queda afuera del equipo

Los referentes de Central se hicieron presentes en el predio de la AFA vía zoom.

Central encendió la pantalla en la lucha por el título, que ya comenzó a palpitarse

El equipo de Central que jugó el último partido de local en la Copa Libertadores 2026, frente a Corinthians.

Central y la Copa Libertadores: todas las posibilidades que tiene para jugarla en 2027

Las más leídas

Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Lo último

Roldán: de una ciudad que creció sin planificación a una gestión que busca ordenar su futuro

Roldán: de una ciudad que creció sin planificación a una gestión que busca ordenar su futuro

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

La Conmebol, uno de los mayores clientes del Ueno Bank: cuántos millones tenía

La Conmebol, uno de los mayores clientes del Ueno Bank: cuántos millones tenía

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

El auto de la víctima quedó dado vuelta en el medio de la calle Córdoba. Otros dos vehículos estacionados sufrieron daños por el siniestro vial

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar
Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle
Economía

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes
La Ciudad

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Las más leídas
Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Ovación
Newells tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Newells tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Newell's tiene una salida exigente que le servirá de examen para lo que puede venir

Central frente a una necesidad que conoce de memoria, debe actuar como se acostumbró a hacerlo

Central frente a una necesidad que conoce de memoria, debe actuar como se acostumbró a hacerlo

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo, eclipsado por el brillo de Messi

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo, eclipsado por el brillo de Messi

Policiales
Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

La Ciudad
Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

La Municipalidad clausuró otras tres chatarrerías y en una secuestró luminarias led del alumbrado público

La Municipalidad clausuró otras tres chatarrerías y en una secuestró luminarias led del alumbrado público

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: El odio antimusulmán fracasó
El Mundo

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones
Policiales

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez
Política

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario
Policiales

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia
Policiales

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas
La Ciudad

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación
La ciudad

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez
Información General

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber
Economía

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber

Mejoramiento genético de alfalfa: innovaciones clave para sistemas productivos
Agro

Mejoramiento genético de alfalfa: innovaciones clave para sistemas productivos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado suma $6.850 millones

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha
Política

Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con un líder de ultraderecha

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte
La Ciudad

Javkin denunció discriminación en los subsidios al transporte

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad
Política

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes
Política

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes