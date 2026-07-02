Lionel Scaloni y el inicio de los playoffs: "Estamos ilusionados y nos agarra en un buen momento"

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que tiene a todos a disposición y que llegan bien al partido de este viernes con Cabo Verde

Lionel Scaloni se mostró muy sereno en la típica conferencia de prensa antes del partido más importante que le toca afrontar como técnico de la selección argentina en el Mundial, ya que si vencen a Cabo Verde este viernes a las 19 en MIami, siguen. Si no, afuera. Y dijo que están muy bien en todo sentido.

Después de mandar condolencias para las familias de loas fallecidos en la tragedia de Casilda, Scaloni se metió de llenó en las sensaciones. "Estamos bien, lógicamente ilusionados como todo el mundo pero hay un rival al que hay que enfrentar e hizo muy bien las cosas. El margen se achica, lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento".

"Esto es fútbol, pero se están viendo partidos muy parejos, excepto Francia o tal vez México, así que no va a ser fácil", se explayó el entrenador.

Respecto a Cabo Verde, el DT argentino puntualizó que "no ha perdido y en algunos partidos mereció ganar, sobre todo con Arabia. Con Uruguay y España se defendió bien, tapó bien los pases interiores y salen bien de contra, además de tener muy buen pie. Lo analizamos desde el principio porque siempre fue un posible rival. No de casualidad están donde están".

La hinchada argentina, más locales que nunca

La hinchada copará el estadio de Miami y eso mereció una reflexión de Scaloni: "Desde que estaba en la selección como jugador, o lo veía por TV o ahora de técnico, la selección siempre fue un plus, no sé si esta en particular genera algo más. Lo que sí, nos da un plus. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta. para nosotros siempre es un refuerzo, no una presión. Ojalá disfruten viendo al equipo y que se lleven una alegría".

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Y abundó: "Todos sienten las ganas de jugar para la gente, la presión linda. Han soñado de chiquito esto y lo están viviendo. Es una muestra carácter del equipo. Pero no tenemos una fórmula para eso, ellos se motivan viendo a los hinchas. A veces las palabras sobran".

La posibilidad un partido largo, obligó a la pregunta sobre Messi, si está para aguantarlo. "No tiene mucho sentido responderte ahora. El jugó de cualquier manera, yo imagino que estará, pero depende del partido y de él. Es muy difícil vaticina qué puede pasar".

Y le restó importancia a que solo Lautaro Martínez o Gio Lo Celso, de pelota parada, hayan marcado además de Messi. "Hemos tenido situaciones de varios jugadores y que un delantero haya convertido, como Messi, creo que responde la pregunta sobre la situación. Más allá de hacer figura o no a un arquero, creo que situaciones hemos tenido. No es preocupante, el equipo tiene un mínimo de situaciones, y Leo además de ser lo que es, es un delantero".

El formato y los otros candidatos

"El formato es el mismo, hay un partido más. No es tan diferente, sí que se hace un poco más largo", dijo respecto a si los 48 equipos perjudican o favorecen a los candidatos.

"México está muy bien e hizo un gran partido ante Ecuador, como Colombia, Inglaterra o España. Lo que hizo Francia es para tener muy en cuenta, es un gran equipo. Creo que de esos no va salir", el campeón.

Por supuesto, también Scaloni habló del clima a la hora del partido de este viernes en la calurosa Miami. "Es verdad que es contradictorio, porque jugás al mediodía techado y ahora de tarde, con un gran calor y mucha humedad, y a cielo abierto. Hubiera sido mejor jugar de noche, pero se perjudican los dos. Con Colombia jugamos la final acá de la Copa América, de noche. No va a cambiar el tema de la temperatura, de todas formas".

"No hay que darle importancia", dijo respecto a las supuestas preferencias de la FIFA con Argentina, por el fixture que le tocó y ahora las llaves: "Las redes sociales potencian esas cosas, pero no le damos importancia y ya está".

Y cómo formará la selección argentina

"Tengo decidido el equipo, pero no lo saben ellos", dijo Scaloni respecto al once del equipo. "Nico y Facu están bien, los dos para jugar. Eso es fundamental para nosotros, estamos tranquilos".

También el Cuti, "en principio está bien. El tiempo no se puede garantizar de ninguno, hizo entrenamientos complicados y aparentemente está todo bien. Si sigue así, estará en el equipo".

"De momento estoy en el Mundial y hasta diciembre. ¿Son 124 partidos los de Guillermo Stabile? Uff, son muchos alcanzarlos", se río el técnico cuando le mencionaron sobre los 100 partidos que llegará ante Cabo Verde y si espera alcanzar ese récord. "Ahora estoy enfocado solo en el Mundial, Lo demás se charlará cuando sea el momento", dijo con buena predisposición a una posible continuidad después de diciembre.

Le preguntaron sobre la realidad de Italia

Un periodista, amigo de Lionel Scaloni, y al que saludó efusivamente al término de la conferencia de prensa, le preguntó sobre qué pensaba sobre la ausencia de Italia en los últimos mundiales, ya que lo hacía en nombre de un medio de ese país.

"La razón exacta no la tengo, pero no le daría muchas vueltas. Creo que Italia tiene una cultura futbolística increíble, no pueden olvidarse de eso, de su táctica y estrategia. Cuando vienen cambios que el futbolista no siente, ahí viene el problema, eso es algo bueno que deben fortalecer. El fútbol cambió tanto que parece que hay una sola de jugar y no es así. Se quedaron afuera por detalles chicos. Seguramente si vuelven a eso, van a volver porque son potencia, sin dudas".