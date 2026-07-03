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El técnico de Croacia hizo una dura crítica tras la eliminación: "El arbitraje fue muy malo"

El entrenador Zlatko Dalic habló en conferencia de prensa tras la polémica derrota frente a Portugal y agregó: "La tecnología destruye todo lo que era el fútbol"

3 de julio 2026 · 13:18hs
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No digo si ayuda o perjudica

"No digo si ayuda o perjudica, pero mata la emoción, mata todo lo que uno sientee", opinó el  noruego Espen Eskås.

La derrota de Croacia por 2 a 1 ante Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores polémicas del certamen. El seleccionado balcánico quedó eliminado tras un encuentro marcado por un discutido penal a favor de los lusos y un gol anulado sobre el final por una posición adelantada milimétrica. Tras el partido, el entrenador Zlatko Dalic no ocultó su bronca y lanzó una dura crítica contra el arbitraje y el VAR.

En conferencia de prensa, el técnico fue contundente al analizar la actuación de la terna arbitral: "El arbitraje fue muy malo. Por nuestra parte, ni una sola falta, ni una sola interrupción ni nada de lo que debió ser para nosotros fue pitado. Pero esa no es la razón por la que perdimos. Fue un mal arbitraje", disparó el entrenador, visiblemente molesto por las decisiones que condicionaron el desarrollo del encuentro. Cabe recordar que el juez fue el noruego Espen Eskås.

>>Leer más: En un caótico y polémico final, Portugal eliminó a Croacia

Dalic también aprovechó para cuestionar el rumbo que, según su mirada, tomó el fútbol moderno: "El fútbol es algo muy hermoso que une a las personas, que hace feliz a la gente y que genera orgullo. Me gustaría que siguiera siendo exactamente así y no que se convierta en el negocio que se ha convertido, donde los equipos pequeños no tienen oportunidades", afirmó.

    El técnico apuntó contra el VAR

    Las críticas más fuertes llegaron cuando fue consultado por el uso de la tecnología. El seleccionador no apuntó directamente a una decisión puntual, sino al impacto que, considera, tiene el VAR sobre la esencia del juego.

    >>Leer más: Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

    "La tecnología destruye todo lo que era el fútbol. No digo si ayuda o perjudica, pero mata la emoción, mata todo lo que uno siente y te obliga a esperar constantemente para saber qué pasó", sostuvo.

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