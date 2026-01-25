La Capital | Ovación | Central

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Siendo Central local, por segunda vez los canallas llegaron con ventaja a los últimos cinco minutos del partido y terminaron perdiendo.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

25 de enero 2026
Central no pudo mantener el resultado ante Belgrano y cayó en Arroyito.

Central no pudo mantener el resultado ante Belgrano y cayó en Arroyito.

Central sufrió desde la estadística una derrota que se la podría considerar histórica ante Belgrano de Córdoba en su debut en el Apertura 2026. Porque lo que se vivió el sábado, de llegar a los últimos cinco minutos ganando el partido e irse con las manos vacías solamente tenía un antecedente en el Gigante.

El equipo de Jorge Almirón lo ganaba 1 a 0, con gol de Ángel Di María, de penal, sobre el cierre del primer tiempo, pero Facundo Mallo, en contra, a los 86 minutos 14 segundos y Lautaro Gutiérrez a los 88’ 45’’, dieron vuelta el partido para Belgrano.

Es la segunda vez en la historia, que Central llega en su estadio al minuto 86’ ganando el partido 1 a 0 y se luego termina derrotado.

El antecedente anterior fue casi diez años atrás, cuando el 10 de abril de 2016, en el marco de la 10ª fecha del torneo de ese año, los auriazules perdieron 3 a 2 en Génova y Cordiviola.

En aquel partido, el equipo dirigido por Edyardo Coudet, faltando tres minutos lo ganaba 2 a 1. Marco Ruben a los 18’ había puesto el 1 a 0 para los locales; a los 38’ lo igualó Santiago Stecaldo para los de Christian Bassedas, pero a los 75’ Giovani Lo Celso adelantó nuevamente a Central.

Pero todo no estaba dicho. Ya que en este cotejo que ambos jugaban con diez futbolistas por las expulsiones de Javier Pinola, de Central, a los 21’ y de Leonardo Somoza a lo 54’, apareció Diego Zabala, quien a los 87’ 04’’ y a los 91’ 20’’ anotó dos goles para los de Liniers que terminaron ganando 3 a 2.

Los canallas formaron con: Manuel García; Paulo Ferrari, Alejandro Donatti, Javier Pinola y Pablo Álvarez; Walter Montoya, Gastón Gil Romero (90’ Rodrigo Migone), José Luis Fernández y Franco Cervi (78’ Maximiliano González); Germán Herrera ( ET Giovani Lo Celso) y Marco Ruben.

Leer más: A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

El último fue Barracas Central

Vale destacar que hacía cuatro años que a Central no le daban vuelta un partido en condición de local. La última vez había sido el 12 de marzo de 2022, cuando los canallas cayeron 3 a 1 en Rosario frente a Barracas Central en la sexta fecha de la Liga Profesional 2022.

Abrió la cuenta para los del Kily González a los 34’ Marco Ruben. Pero luego a los 56’ Carlos Arce, a los 65’ Bruno Sepúlveda y a los 86 Facundo Castro anotaron los tantos de conjunto de Alfredo Berti y se llevaron los tres puntos,

Central salió a la cancha con: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya (64’ Marcelo Benítez), Pedro Ojeda y Gino Infantino (64’ Facundo Buonanotte); Emiliano Vecchio (76’ Michael Covea); Lucas Gamba (76’ Luca Martínez Dupuy).

Un cuarto de siglo después

Por otra parte, lo que también agiganta el triunfo del pirata cordobés, tiene que ver con que hacía casi 25 años que no le ganaba a Central en el Gigante. La última vez había sido por 3 a 1, el 10 de junio de 2001, en la fecha 19 del Clausura 2001 cuando el Patón Bauza era el entrenador auriazul y Carlos Ramaciotti el del equipo celeste.

Los tantos fueron marcados por Gastón Liendo (2) y Luis Fabián Artime para los visitantes y Marcelo Nildo Quinteros para los locales. Desde allí habían jugado 9 veces en Rosario con cinco triunfos para los canallas y cuatro empates.

