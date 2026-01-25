A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

El Canalla tenía el partido en el bolsillo, pero en el final se desconcentró y el Pirata se impuso 2 a 1

Central comenzó de la peor manera el Apertura 2026. Luego de ir ganando 1 a 0 y tener el partido controlado, Belgrano sobre el final le dio vuelta el partido y el equipo de Almirón experimentó una sorpresiva caída por 2 a 1 en casa.

No era una noche más para la historia de Central. Porque además de comenzar un nuevo torneo, con toda la ilusión que ello acarrea, la presentación del nuevo técnico y de las incorporaciones, el Gigante de Arroyito estrenó un nuevo sistema de iluminación algo que no hacía desde hace casi medio siglo, desde el Mundial 1978. Por el golpe fue duro y no hay mucho para pensar ya que el miércoles visita a Racing en Avellaneda.

Jorge Almirón, a diferencia de lo que se pensaba en función de los nombres que utilizó en los amistosos, se decidió por un sistema con tres en el fondo, cuatro en el medio y tres arriba. Con Ovando, Mallo y el reciente incorporado Alexis Soto, en esa línea de tres que cuando el Pirata atacaba por derecha, era Ovando quien iba a la banda y Sández ocupaba su puesto de lateral por izquierda.

Con tres delanteros

Enzo Giménez en la derecha y Sández abierto por izquierda, Ibarra y Pizarro en la contención; y Di María, por derecha, Veliz por el centro y Campaz por izquierda, en la parte ofensiva.

Con este contexto, Central se hizo dueño de la pelota. Aunque le costó entrar en partido. Di María intentó ponerse el equipo al hombro, pero lo hacía en solitario. Hasta que Campaz empezó a jugar y a pensar que si quiere jugar el Mundial tiene que destacarse en Central.

Enzo Giménez no gravitaba por derecha y a Pizarro todavía le falta para hacer olvidar a Malcorra, ya que son dos jugadores con características distintas, y no conectaba con el resto del equipo.

El Bicho fue lo mejor de los primeros cuarenta y cinco minutos. Más que nada en el lapso de los 25’ a los 35’ donde se animó a patear dos veces al arco, y junto al zapatazo de Ibarra a los 35’ había sido lo mejor de los canallas en la primera mitad.

Zelarayán fue determinante

Por el lado del visitante, los de Zielinski fueron ordenados. Con Lucas Zelarayán y Rigoni como abanderados para llegar hasta el arco de Jeremías Ledesma, que le ganó la pulseada a Broun. Pero les faltó decisión y audacia para ir a buscar el partido.

Hasta que llegó la jugada sobre el final de la primera etapa. Donde Velázquez tocó a Di María y Falcón Pérez, quien en un principio había cobrado la falta afuera del área, rectificó su fallo tras el llamado del Var donde estaba Jorge Baliño. Penal para Central y Fideo no falló y puso el 1 a 0 para los canallas antes de irse al descanso.

En la segunda mitad, Central entendió que iba a ser peligroso salir solamente a mantener la ventaja conseguida. Propuso el mismo partido que en el inicio, aunque a la hora de reiniciar el juego ya sea con una pelota parada o un lateral lo hacía más lento.

Pero la primera clara del complemento fue a los 62’ donde Uvita Fernández se perdió el empate luego de una gran combinación entre Lucas Zelarayán y el ingresado González Metilli. Esta jugada motivó a Belgrano a adelantarse en el campo, tomar la iniciativa, y obligó a Almirón a transformar la línea de tres a línea de cinco en el fondo.

Aunque solamente le duró pocos minutos porque a los 68’ el entrenador decidió el ingreso de Coronel por Soto para formar la línea de cuatro, que fue lo que más utilizó en los amistosos.

Un final inesperado para Central

Estos cambios ordenaron al equipo y le dieron otra impronta. Enzo Giménez tuvo a los 76’ la chance de bajarle la persiana al partido, pero desperdició una contra increíble que había iniciado Di María. Fue una jugada clave.

Porque un solo gol de diferencia en el fútbol nunca es garantía de triunfo. Primero a los 87’, luego de una serie de rebotes, llegó el empate tras un accidente de Facundo Mallo quien se llevó la pelota por delante. Y a los 89’ Lautaro Gutiérrez quien ingresó del banco, anotó un golazo para darle la victoria al visitante.

Ahora habrá que ajustar estos detalles. Porque Central se fue apagando de a poco, sufrió un golpe duro ante su gente y lo único que brilló fueron las luces del estadio.