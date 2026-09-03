El director técnico rosarino con pasado en Central al que llaman el Ferguson del ascenso

Dirige a un equipo con el que ascendió de la Primera B a la Primera Nacional y sueña con llegar a la Liga Profesional

Leo Fernández habla con los jugadores de Colegiales en una práctica. El ex-Central es el técnico con mayor tiempo de permanencia en un equipo de la Primera Nacional.

El 1º de junio de 2023, el club Colegiales anunció la llegada de un nuevo director técnico. El equipo jugaba en la tercera categoría del fútbol argentino y corría el riesgo de caer una más. Pero el nuevo entrenador, con pasado en Central , lo salvó y al año siguiente obtuvo un logro mucho mayor.

El hombre que gestionó la salvación del descenso en 2023 y el ascenso a la Primera Nacional en 2024 es rosarino y tiene pasado en Central. Se trata de Leonardo Fernández, quien tres años después sigue al frente del equipo y se anima a soñar con otro ascenso, ahora a la Liga Profesional.

Colegiales en equipo chico, que históricamente alternó entre la Primera B y la Primera C. A mediados de 2023 despidió al técnico porque el equipo estaba muy amenazado por el descenso a la "C". Fue entonces cuando Leo Fernández se hizo cargo y comenzó un ciclo que terminaría siendo histórico para el club de Munro, en el conurbano bonaerense.

Ese año se salvó del descenso, y en la temporada siguiente subió a la segunda categoría del fútbol argentino. En su primera experiencia en la Primera Nacional, se clasificó a los playoffs por el segundo ascenso. Este año podría pasar lo mismo: el equipo está a un punto del octavo puesto y la aspiración del club es volver a estar en el reducido por el segundo ascenso.

Leer más: En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

Tiene contrato hasta fines de 2027

Pero no es todo: si ya es atípico que un director técnico dure tanto tiempo en un equipo argentino, y ni hablar si se habla del ascenso, lo es más el hecho de que Leo Fernández tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2027. En Munro están chochos con él, y él está feliz en "Cole", como le llaman sus hinchas al equipo.

Por eso, a Leo Fernández lo bautizaron como el Ferguson del ascenso, en referencia a Alex, el entrenador que digirió al Manchester United durante 26 años y medio. Lo hizo el diario Crónica, en la tapa de su suplemento sobre los torneos de ascenso, en la que le hizo una entrevista al rosarino que jugó en las inferiores de Central y luego dirigió en las categorías juveniles y también en la primera división.

De hecho, el rosarino es hoy el entrenador con más tiempo de permanencia en un club de la Primera Nacional. Toda una rareza en una categoría donde los técnicos son el primer fusible ante una mala campaña.

Fernández dijo que está en un club ideal. "Había mucho por lograr y lo fuimos obteniendo. Apostamos a un proceso, a corregir y modificar. Cuando tenemos que meter mano en el equipo, lo hacemos", le dijo el rosarino al diario porteño.

Leer más: Central-Newell's: Ledesma y Escobar palpitaron el clásico de este domingo: "Es especial"

Vamo q vamoooooo pic.twitter.com/ClQ1mKCrB3 — Leo Fernandez (@LeoFernandezdt) August 15, 2026

"Todos saben que soy hincha de Central"

Cuando le preguntaron si Colegiales es su lugar en el mundo, fue muy sincero, más allá del agradecimiento que siente por el club y sus hinchas, que lo adoran y lo bancan incluso cuando al equipo no le va como esperan. "Todos saben que soy hincha de Central y que me tocó dirigirlo y que obviamente lo viví como algo fantástico y muy particular", dijo.

Sin embargo, aclaró: "En Colegiales, el cariño de la gente me excedió. Sí, siento que es un lugar de privilegio para mí".

Colegiales viene de golear este miércoles a Midland por 3 a 0. Está a un punto del último equipo que entra al reducido, cuando quedan siete fechas, y el próximo fin de semana enfrentará a Temperley, que está por encima.

Leer más: Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras cinco años retirado

El sueño del ascenso a la Liga Profesional

En la entrevista con Crónica, habló sobre la posibilidad de pelear el ascenso:

¿Qué sería para usted dirigir a Colegiales en Primera?

El sueño de mi vida. Yo creo que estamos apuntando a eso. Hacer este proceso y poder coronarlo subiendo a Primera sería más que la frutilla del postre. Creo que el club creció mucho, dio pasos cortos pero muy firmes, estructuralmente también. De a poco lo va a ir logrando. Ojalá la suerte nos toque mucho más rápido de lo que creemos.