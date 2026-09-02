Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

La subasta incluye seis autos de alta gama y una embarcación. Si todos los bienes alcanzan el precio base, podrían recaudarse más de $800 millones para la quiebra del financista detenido, que tiene casi 700 acreedores.

El reconocido financista de la city rosarina Luis Herrera está detenido junto a sus hijos Diego e Ignacio por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero.

Mientras avanza la causa penal por estafas, la Justicia dispuso el remate de los bienes secuestrados al financista Luis Herrera , que actualmente está detenido junto a sus dos hijos con prisión preventiva. Será este viernes, desde las 14, en el Colegio de Martilleros de Rosario y contempla un lote de seis autos de alta gama y una embarcación, que calculado según el precio base ronda el medio millón de dólares. Casi 700 acreedores esperan esta subasta para cobrar parte del dinero invertido en la agencia Fernández Soljan, cuyo director era el propio Luis Herrera.

La subasta se da en el marco de la medida dispuesta por el Juzgado de 1ª Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario . Mientras tanto, el fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión para Luis Herrera y otros tantos para sus hijos, Diego e Ignacio, y su esposa Marcela, también implicados en delitos de asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero.

El Colegio de Martilleros de Rosario tendrá a cargo el remate judicial de este viernes. En total hay a disposición seis autos y una embarcación con 30 años de antigüedad. Los interesados podrán participar presentándose en la sede de la institución, Moreno 1546, antes de las 14, con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Luis Herrera es investigado por la justicia por más de 450 causas en las que está acusado por estafas, que según cálculos de los fiscales intervinientes rondan los 35 millones de dólares. Sin embargo, la subasta no tiene que ver con las responsabilidades penales, sino con la quiebra del empresario.

El juez Nicolás Avellaneda, a cargo del juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario, dispuso el remate de varios de los bienes de Luis Herrera y su familia por la quiebra. Una vez finalizada la subasta, el juzgado deberá remitir ese dinero a la masa destinada a saldar deudas con los casi 700 acreedores admitidos al momento de la quiebra.

El lote por rematar contempla seis autos de alta gama y un barco de 30 años de antigüedad. Aunque la embarcación Oceanis 321 del año 1995 parece la más lujosa, la joya del remate está en el Porsche 911 Turbo 993 modelo 1996.

Este Porsche tiene una base de remate de 300 mil dólares, aunque si no aparecen compradores puede bajar a 168.750 dólares. En tanto, la embarcación tiene una base de 85 mil dólares y un piso de casi 48 mil dólares.

También hay a disposición un Jaguar XJR8 4.0 (2000), un Nissan 370Z Roadster (2011), un Volvo XC60 T6 (2012), un BMW 120 D (2013) y un Audi RS3 Sportback (2018), con bases desde los 14.500 dólares en el caso del BMW hasta los 70 mil dólares para el Audi.

Los usuarios que se hagan de estas ofertas deberán pagar un extra del 10% en conceptos de comisión, en dólares estadounidenses y/o equivalente en pesos según cotización dólar MEP.

Qué pasará con el dinero

En cada subasta de este estilo, el monto acumulado será depositado en la cuenta judicial del proceso de quiebra de Herrera. Luego el juzgado da el visto bueno para que sea transferido a la masa destinada a saldar las deudas que el financista y su familia tienen con sus exclientes.

El pasivo calculado de Herrera supera los 51.000.000.000 de pesos sobre 689 legajos aceptados como acreedores. Aún hay en revisión unos 14 casos. Los acreedores fueron aceptados hasta julio de 2021, fecha en que el financista dejado de pagar las ganancias a sus clientes. Y a partir de esa fecha se dispuso un interés de 6% anual en dólares para los créditos y aplicar la tasa activa del Banco Nación para los ahorristas en pesos.

En caso de que todos los elementos del remate consigan su precio base, los ahorristas podrán hacerse de 811.500.000 pesos.

La causa penal Luis Herrera

En noviembre de 2022, el reconocido financista de la city rosarina, Luis Herrera fue acusado junto a su esposa, Marcela Beatriz Fernández y sus hijos Diego e Ignacio por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. La causa penal no tiene incidencia en el remate que se llevará a cabo por la investigación del fuero civil y comercial.

El juicio oral y público en el caso de las estafas cometidas aún no tiene fecha de inicio. Sin embargo, la Justicia determinó que Herrera y sus dos hijos seguirán en prisión preventiva hasta el inicio de esta instancia. De los 462 casos sólo van a juicio 129 por un perjuicio de 9.870.478 dólares. Si se tomaran el total de las causas el dinero treparía a los 34.850.235 dólares.

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En este contexto, el fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión para Luis, 9 para sus hijos Ignacio y Diego, y 5 para su esposa. Los jueces Paula Álvarez; Gonzalo Fernández Bussy y Ramiro López Quintana resolvieron tratar solo las 129 causas asignadas, que derivarán en la presentación de más 300 testigos.

El fiscal que lleva la causa, Sebastián Narvaja, admitió que los hechos investigados sean los de esa selección argumentando “criterios de economía procesal, razonabilidad y adecuada administración del caso”. Narvaja sostuvo que es potestad del MPA direccionar la investigación y que el recorte se hizo a los efectos de garantizarle a los acusados un juicio en plazos razonables.

En tanto la defensa a cargo de Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet se opuso a esa “acusación parcial” planteando que se estaría afectando la garantía de la defensa en juicio y podría suponer la violación futura del derecho a que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Contador y licenciado en administración de empresas, el financista acuñó una relación de extrema confianza con sus clientes, que nunca dudaron en entregarle desde unos pocos miles de dólares hasta cifras con cinco o seis ceros que él personalmente prometía invertir en operaciones cruzadas en el mercado estadounidense que les depararían altas tasas de interés y ganancias. En la calle se dice que, en sus mejores momentos, dijeron las fuentes, llegó a pagar entre el 7 y el 12 por ciento anual en dólares.

Esquema Ponzi

De acuerdo con distintas fuentes y notas publicadas por La Capital desde entonces, Herrera habría incurrido en una variante del sistema piramidal de ahorros o “esquema Ponzi”, que comenzó a complicarse con la pandemia y se derrumbó en octubre de 2021. Durante años pudo pagar jugosos dividendos respaldado en un flujo de fondos continuo y creciente. Cuando a fines de 2021 se desató la corrida sobre su financiera y no pudo cubrir un faltante de 800 mil dólares en los saldos de sus cuentas en Fernández Soljan, la bicicleta dejó de funcionar y cayó en default.

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Luis Alberto Herrera es el titular de Fernández Soljan, una agencia de la Bolsa de Comercio rosarina creada por su suegro Paulino Fernández Soljan (fallecido el 2 de noviembre de 2018), con sede en Córdoba 1452 piso 6º Oficina E de Rosario. Además de Luis Alberto Herrera como presidente, su esposa Marcela Fernández actúa como vicepresidenta, y su hijo Ignacio como director suplente.

Se los acusó de haber utilizado la firma “valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de la Bolsa. Desplegaron una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”. Y se explicó que “las maniobras defraudatorias se realizaban a través de la celebración de contratos mutuos y de la inexistente inversión en el mercado de futuros de Chicago”.

"Fui un buen agente bursátil"

Luis Herrera enfrentó a la Justicia en 2024 y ante los ahorristas damnificados intentó explicar: “Voy a contar quien fui, porque ya no soy. Fui cancelado social y comercialmente. Soy contador con máster hechos, fui funcionario de la Universidad Nacional de Rosario hasta 1983, cuando renuncié. Mi suegro, Paulino Fernández Soljan, tenía una acción de la Bolsa y yo inicié mi propia agencia. Fui presidente del Mercado a Futuro, lo que luego fue el Rofex. Ocupé distintos cargos en la Bolsa de Comercio de Rosario. Fui un profesional reconocido y respetado y siempre cumplí con mis compromisos y mis contratos con mi patrimonio, hasta en momento muy difíciles como en años 2002 y 2012”.

Además, contó cómo era su mecanismo de inversión y por qué los inversores apostaban por Fernández Soljan y reveló: “Dos hechos atentaron contra mi patrimonio: las dificultades por todos conocidas que significó la pandemia, un cisne negro, y una corrida en la que los inversores quisieron retirar su dinero. Honré con mi patrimonio lo que pude, pero soy un ser humano”.