La Capital | Información General | Quini 6

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

El Siempre Sale tuvo 7 ganadores que hicieron sus apuestas en la provincia de Santa Fe, cada uno de los cuales se llevará 12 millones de pesos

2 de septiembre 2026 · 21:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

El sorteo 3.405 del Quini 6, realizado este miércoles 2 de septiembre, quedó vacante en los principales pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que la jugada del próximo domingo 6, a las 21.15, tendrá un pozo acumulado de $12.000.000.000, y solamente el Revancha pondrá en juego $6.400 millones.

Mientras tanto, el Siempre Sale tuvo 30 ganadores, de los cuales 7 hicieron sus apuestas en la provincia de Santa Fe. Cada uno se llevará 12 millones de pesos.

►Tradicional

Números sorteados: 00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.491.566.026

Con cinco aciertos: 40 ganadores, que recibirán $1.044.898

Con cuatro aciertos: 1.606 ganadores, que recibirán $7.807

►La Segunda

Números sorteados: 02 - 03 - 16 - 22 - 24 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.851.144.498

Con cinco aciertos: 31 ganadores, que recibirán $1.348.255

Con cuatro aciertos: 1.448 ganadores, que recibirán $8.659

►Revancha

Números sorteados: 02 - 07 - 14 - 25 - 34 - 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.409.790.928

►Siempre Sale

Números sorteados: 02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38

Con cinco aciertos: 30 ganadores, que recibirán $12.490.945

►Pozo extra

853 ganadores, que recibirán $234.466

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 de este miércoles 26 de agosto

Quini 6: de qué localidad es el apostador que ganó más de $369 millones en el Siempre Sale

El Quini 6 dejó nuevos millonarios

Un único ganador del Quini 6 se llevó más de $369 millones en el Siempre Sale: dónde se hizo la apuesta

hubo un solo ganador en el siempre sale del quini 6, que se llevo $369 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Resultados del Quini 6 de este domingo 23 de agosto

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Lo último

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

Invasores, ¡a casa!: miles de españoles protestaron por la crisis fronteriza en Ceuta

"Invasores, ¡a casa!": miles de españoles protestaron por la crisis fronteriza en Ceuta

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

El ranking incluye propiedades con valores que parten de los u$s950.000 y superan los u$s2 millones
Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están
Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

Rosario Motorsport: denuncian posible esquema Ponzi y temen perder el dinero
La Ciudad

Rosario Motorsport: denuncian posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Rosario Motorsport: denuncian posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Rosario Motorsport: denuncian posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Ovación
Newells llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newells llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones

Policiales
La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

La Ciudad
Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

Inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara
Economía

Inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

El circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

El circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

El gobierno estableció los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil
Economía

El gobierno estableció los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría
La Ciudad

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Un libro para todas las maternidades de la ciudad de Rosario
La Ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad de Rosario

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias
Información General

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo
Economía

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Reino Unido no cede: Las Malvinas seguirán siendo británicas
Política

Reino Unido no cede: "Las Malvinas seguirán siendo británicas"

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia