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Políticos en redes: Pullaro en el conducto cloacal, erre de Respeto y La Faraona

El nuevo espacio de La Capital, Políticos en redes, busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

3 de septiembre 2026 · 15:46hs
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Políticos en redes: Pullaro en el conducto cloacal, erre de Respeto y La Faraona

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar.

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y, a veces, quedan expuestos. En Políticos en red, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

Pullaro en el conector cloacal

El gobernador Maximiliano Pullaro promueve cada una de las obras que lleva adelante. Incluso poniéndole el cuerpo, como esta vez en el conector cloacal de la ciudad de Santa Fe.

No dudó en ponerse un mameluco color blanco, más para un quirófano que para una cloaca gigante, y bajó al túnel que se va a reparar completamente. "Así trabajamos en la Invencible", dijo. Se habla del "barro de la política", pero esto va un nivel más allá.

Erre de Respeto

La Municipalidad de Rosario comenzó una campaña denominada Respeto. Se trata de promover las pequeñas acciones de la convivencia y sumarlas a la narrativa de recuperación de espacios públicos a partir de la baja de inseguridad.

“Respeto, una palabra. Simple, concreta y elemental que nos atraviesa en cada acción de nuestro día a día y que muchas veces dejamos de lado”. Una palabra, siete letras, tres vocales, cuatro consonantes.

Luego enumera, mediante placas, en qué se puede aplicar: levantar la caca de la vereda, el paso peatonal, sacar la basura a horario, etc. Cuidar entre todos, pide la Municipalidad con la campaña, en especial porque se vienen los Juegos Suramericanos, una vidriera para la ciudad. Claro que dio lugar a que le retruquen en redes y usen el mismo concepto con otras demandas.

Como el concejal Juan Pedro Aleart, quien se sumó y agregó algunas cosas muy importantes e impostergables.

El senador y los nerviosos

El senador nacional Marcelo Lewandowski subió un sugerente recorte de una entrevista radial en la que le preguntaron por Rosario.

“Rosario tiene un potencial enorme, pero está dormido. La dirigencia se pasa dos meses discutiendo un parque acuático”, sostuvo.

El senador, que en 2027 termina mandato y quiere competir, parece abrir una ventana en Rosario, o al menos lo hace para poner nervioso al resto, sobre todo a algunos "compañeros" que ya se ven como candidatos. ¿Qué pasaría si se anima y juega por la Intendencia? Por empezar, un lío.

La Faraona

Particular modo de plantarse de la diputada nacional Gisela Scaglia ante quienes la critican: con la voz en off del influencer Martín Cirio, la Faraona. “Yo soy una mina de ley. De mi se podrán decir muchas cosas pero no mentirosa. Voy a ir y se lo voy a contar y con lujos de detalles”, se escucha mientras una imagen de ella se muestra en el recinto. Políticos y farándula 4.0.

Su actividad en redes está en un nivel casi descontrolado, sobre todo con algunas performances. No se animó al conector cloacal con el gobernador pero sí a subirse a la cinta de correr con él en la inauguración de un gimnasio en la villa de los Suramericanos.

Aniquilación

¿En qué andará el exdiputado del Evita Eduardo Toniolli? Santafesineando, dice. Se subió a un auto y recorre pueblos y ciudades, buscando el destino del peronismo, quizás. Lo hace con la novela de Aniquilación, de Michel Houellebecq, un thriller político que mezcla drama, crítica social y existencialismo. Y escucha Almafuerte, Trillando la fina, más precisamente. No se anda con blanditas el exdiputado.

"Trillando la fina/ Febrero grita que se acabó/ no hay más que regresarse", cantaba Iorio. En febrero es el cierre de listas, quizás no quiera hacerle caso a la letra.

El tuitero minuto a minuto

Como una forma de mostrar cercanía y transparentar la agenda municipal, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, tuitea en directo las actividades que tiene. Todas, todas. Incluso él mismo debe hacerlo, sin community manager que lo oriente. Realpolitik.

“Ahora en reunión con docentes del Colegio Misericordia coordinando una próxima gran jornada deportiva”.

“Hoy junto a Hernán Ore y los alumnos de la Escuela 113 plantamos un árbol. Más árboles es más vida”.

“Ahora en el coworking municipal Charla de Educación Financiera”.

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