Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Dijo que hacía juegos y desafíos secretos durante los partidos, como pasar tiempo sin cobrar nada o dirigir sin salir del círculo central

Un árbitro retirado de la Premier League desató un escándalo en Inglaterra al confesar públicamente que solía realizar "juegos secretos" y desafíos personales con los jueces de líneas mientras dirigía partidos oficiales. Consistían en pasar tiempo sin cobrar nada o dirigir sin salir del círculo central.

Se trata de Mike Dean, de 61 años, quien dirigió 553 encuentros en Premier League a lo largo de 22 años, todos en la etapa previa a la aparición del VAR. Dean hizo estas revelaciones en un podcast muy escuchado en Inglaterra: Jamie Vardy's Having a Party.

Las confesiones de Dean provocaron el enojo de los aficionados ingleses en las redes sociales. Para muchos, su actitud representa una burla para el fútbol.

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Los juegos secretos del árbitro y sus líneas

Dean contó que realizaba sus juegos secretos junto a sus jueces de línea. "Teníamos juegos por diversión en los que decíamos: 'Veamos cuánto tiempo podemos pasar sin tocar el silbato'", reveló. Incluso dijo que en una ocasión estuvo entre 20 y 25 minutos sin interrumpir las acciones de juego.

También contó que otro desafío consistía en mantenerse dentro del círculo central de la cancha la mayor cantidad de tiempo posible. "Logré pasar unos 15 minutos en un partido sin salir de ahí", confesó.