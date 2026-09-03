La Capital | Ovación | árbitro

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Dijo que hacía juegos y desafíos secretos durante los partidos, como pasar tiempo sin cobrar nada o dirigir sin salir del círculo central

3 de septiembre 2026 · 17:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mike Dean

Mike Dean, el árbitro retirado que desató un escándalo en Inglaterra.
Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Un árbitro retirado de la Premier League desató un escándalo en Inglaterra al confesar públicamente que solía realizar "juegos secretos" y desafíos personales con los jueces de líneas mientras dirigía partidos oficiales. Consistían en pasar tiempo sin cobrar nada o dirigir sin salir del círculo central.

Se trata de Mike Dean, de 61 años, quien dirigió 553 encuentros en Premier League a lo largo de 22 años, todos en la etapa previa a la aparición del VAR. Dean hizo estas revelaciones en un podcast muy escuchado en Inglaterra: Jamie Vardy's Having a Party.

Las confesiones de Dean provocaron el enojo de los aficionados ingleses en las redes sociales. Para muchos, su actitud representa una burla para el fútbol.

Leer más: El director técnico rosarino con pasado en Central al que llaman el Ferguson del ascenso

Los juegos secretos del árbitro y sus líneas

Dean contó que realizaba sus juegos secretos junto a sus jueces de línea. "Teníamos juegos por diversión en los que decíamos: 'Veamos cuánto tiempo podemos pasar sin tocar el silbato'", reveló. Incluso dijo que en una ocasión estuvo entre 20 y 25 minutos sin interrumpir las acciones de juego.

También contó que otro desafío consistía en mantenerse dentro del círculo central de la cancha la mayor cantidad de tiempo posible. "Logré pasar unos 15 minutos en un partido sin salir de ahí", confesó.

Noticias relacionadas
La Liga Rosarina advirtió que habrá severas sanciones.

La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado de muerte.

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Los jugadores de Newells se asociaron a la fiesta de los hinchas en el banderazo. El Coloso del Parque, a full.

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque y uno se llevó todos los aplausos

Los once de Central que salieron desde el primer minuto para jugar ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La reserva de Central metió una gran remontada, mantuvo el invicto y sigue subiendo

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Lo último

El banderazo de Newells se hizo sentir en el Coloso del Parque y uno se llevó todos los aplausos

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque y uno se llevó todos los aplausos

La Justicia boliviana confirmó el traslado de Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

La Justicia boliviana confirmó el traslado de Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis

En la causa también están implicados su hijo, un socio y un expolicía. El juzgado resolvió mantener la excarcelación previamente concedida a cada uno de ellos

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis
Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino

El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: Vamos a llegar al verano
La Ciudad

El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue sobre el mercado cambiario
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue sobre el mercado cambiario

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Ovación
Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier
Ovación

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

Escándalo en Inglaterra por las confesiones de un árbitro que dirigió más de 250 partidos en la Premier

La reserva de Central metió una gran remontada, mantuvo el invicto y sigue subiendo

La reserva de Central metió una gran remontada, mantuvo el invicto y sigue subiendo

El director técnico rosarino con pasado en Central con récord de permanencia en un club del ascenso

El director técnico rosarino con pasado en Central con récord de permanencia en un club del ascenso

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado de dinero al empresario rosarino Lelo Pérez, el exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La Ciudad
El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: Vamos a llegar al verano
La Ciudad

El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura

Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa
Policiales

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

Murió Gloria Steinem, ícono del movimiento feminista, a los 92 años
Zoom

Murió Gloria Steinem, ícono del movimiento feminista, a los 92 años

La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados
La Región

La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados

La OMM extendió la duración de El Niño intenso y anticipó que será un fenómeno muy fuerte
Información General

La OMM extendió la duración de El Niño intenso y anticipó que será un fenómeno "muy fuerte"

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta
La Ciudad

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

La actividad metalúrgica de Rosario cayó 14% en el primer semestre
Economía

La actividad metalúrgica de Rosario cayó 14% en el primer semestre

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé
Ovación

La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi
La Ciudad

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro
Ovación

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Cómo están los jugadores tocados en Central y qué alternativas maneja Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo están los jugadores "tocados" en Central y qué alternativas maneja Almirón

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija
Información General

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?
La Ciudad

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar, dijo Milei sobre su reelección
Política

"Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar", dijo Milei sobre su reelección

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis