La reserva de Central metió una gran remontada, mantuvo el invicto y sigue subiendo

En su visita a Gimnasia de Mendoza el Canalla lo perdía, pero logró darlo vuelta con goles de Marcelo Cabrera y Luca Raffin. Quedó segundo en el grupo

Los once de Central que salieron desde el primer minuto para jugar ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Un partido más que Central pelea desde atrás, pero esta vez terminó con triunfo (2-1). La reserva de Central lo perdía ante Gimnasia y Esgrima , en Mendoza, aunque logró darlo vuelta, por la séptima fecha del torneo Proyección. Con este resultado, el Canalla mantuvo el invicto y se acomodó mucho mejor en las posiciones en la zona A.

Los goles del equipo que dirige Mario Pobersnik fueron obra de Marcelo Cabrera (con colaboración del arquero mendocino), en el primer tiempo, y de Luca Raffin , en el complemento. Con esta victoria, Central llegó a los 13 puntos y quedó segundo (por diferencia de goles), a dos del líder River .

La cosa no empezó bien para Central, ya que Gimnasia ejerció un mayor dominio en el arranque y después de un par de aproximaciones con algo de peligro llegó el gol de media vuelta dentro del área de Luca Orellano para poner al Lobo mendocino arriba en el marcador.

Pero ese gol pareció despertar al Canalla, que de a poco comenzó a entrar en sintonía, a partir de la conducción de Santiago Segovia. El 10 metió un córner desde la izquierda que Luca Raffin conectó de cabeza, pero antes que ingrese, Felipe Carnicero la tocó con la mano. Gol anulado y amarilla para el lateral por la izquierda.

El empate de Central

Al toque, Ayrton Muñoz lo tuvo con un remate que se fue cerca, pero el empate llegó de la manera menos pensada, con un tiro libre de Marcelo Cabrera que fue a las manos del arquero, a quien el balón se le escapó de manera increíble. En el final, Ignacio Moreno lo tuvo de frente al arquero, pero definió muy débil.

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El complemento arrancó parejo, pero fue Gimnasia el que tuvo la más clara, con un remate desde lejos tras un error en la salida de Ayrton González. La pelota parada siguió siendo importante para Central. Por esa vía llegó el desnivel, con una muy buena ejecución de Segovia y una mejor definición de Raffin con el pie derecho.

Una gran intervención del arquero Sosa en una de las últimas hizo que el Canalla no sólo mantuviera el invicto, sino que sumara tres puntos vitales para seguir creciendo en la tabla y a asentarse entre los ocho con vista a los playoffs.

La formación canalla

En Mendoza, Central formó con: Leonardo Sosa; Ayrton Muñoz (76' Ulises Ciccioli), Álvaro Güich (76' Franco Castorani), Luca Raffin y Felipe Carnicero; Joaquín Espina y Juan Guzmán; Valentino Felici (58' Ilan González), Santiago Segovia (80' Ramiro Barrientos) y Marcelo Cabrera; Ignacio Moreno (58' Gino Pavoni).

En el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Juan Scaglia y Bruno Pasinato.