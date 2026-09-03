Clásico por la paz, una nueva apuesta por los pibes de los barrios en la previa del derby rosarino

La asociación civil En Clave Oeste llevará a cabo por decimotercer año consecutivo el tradicional derby entre Central y Newell's en la zona sudoeste de Rosario

Este jueves se disputa el clásico barrial en el club social Lavalle, de Cochabamba al 4400.

"Siempre vamos a acompañar la pacificación del clásico más importante del país, como lo venimos haciendo desde hace 13 años y con toda la gente que nos acompaña" , destacó Iván Moreyra, miembro de la asociación civil "En clave oeste", organizadora del " Clásico por la paz ", que se desarrolla desde 2013 como antesala del derby rosarino entre Central y Newell's para ofrecer un mensaje de convivencia y solidaridad.

El evento se disputará este viernes, de 12 a 14, en bulevar Seguí y Gazón, y reunirá a pibes y pibas de los barrios Triángulo, Bonanno, Banana y Bolatti , de la populosa zona sudoeste de Rosario, para desarrollar una exhibición de fútbol masculino y femenino, acompañada de una pintada y arte participativo y merienda comunitaria al final de la jornada.

"Un pibe en la cancha es un pibe menos en la calle" , destacó Moreyra en contacto con La Capital al repasar que esta iniciativa busca promover la la convivencia entre los pibes y pibas de barrios de la periferia de Rosario.

Moreyra destacó que en esta oportunidad el encuentro se desarrollará en el predio Mega 8, que hasta hace poco tiempo era un predio abandonado que se había transformado en un basural.

La Lepra ganó 5 a 1 en el clásico fenemino, el partido estelar del barrio. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Distintas organizaciones sociales como provincia y municipio colaboran en este evento para recuperar este predio, que era del Arzobispado de Rosario, y reinsertarse en el barrio para darle otra vida", destacó respecto al lugar donde se desarrollará el "Clásico por la paz".

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A su vez, extendió la invitación a todas las escuelas de fútbol que tengan intenciones de sumarse a la cruzada, que tendrá como ingredientes una pintada comunitaria en alusión a las islas Malvinas y una merienda para todos los chicos que participen del encuentro.

"El deporte sigue siendo una salida para los pibes y las pibas de los barrios, por eso necesitamos el acompañamiento de figuras públicas de un lado como de otro", valoró Moreyra.

En ese sentido, recordó que el inicio del "Clásico por la paz" sirvió para unir y pacificar un barrio tan sensible como Banana —antes conocido como Villa Banana—, que se inicio a partir del derrumbe de un búnker de drogas en la zona de Virasoro y las vías del ferrocarril.

Cómo comenzó la iniciativa

"El puntapié inicial lo dieron el Patón Guzmán, el Loco Abreu, el melli Manuel García, Kurt Lutman, Torpedo Arias, Pomelo Mateo, Kichu Díaz, Magallán y Ballini. Fue un evento extraordinario porque, a partir de eso, la política comenzó a interesarse por la realidad de los barrios y así llegaron los primeros programas sociales", recordó.

Se trató, ni más ni menos, que de un clásico que terminó 2 a 2, con doblete de Abreu para Central y uno de Lutman y otro de Guzmán para Newell's, pero lo importante no fue el resultado, sino el mensaje que dejó un verdadero clásico de potrero, disputado en un campito de barrio Banana.

Un clásico en paz cumplió un década y sólo se interumpió por la pandemia. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Hubo hinchas de ambos equipos, sin fenólicos ni fuerzas de seguridad para intervenir entre ambas parcialidades. Eso se replicó año tras año, con participaciones de representantes de ambos equipos, incluso de los planteles femeninos como Daiana Gómez y Antonella Chazaretta.

"Este partido para nosotros significa la importancia de hacer un deporte y los lazos de solidaridad entre los pibes y pibas de los barrios", aseguró.