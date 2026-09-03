La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé

La estrella del futbol francés y de Real Madrid aparece entre las posibles víctimas de una presunta red criminal desarticulada por las autoridades policiales

Uno de los objetivos de los delincuentes era Mbappé.

Un joven de 18 años, identificado como Clément L, fue imputado por robo en Francia , aunque también identificaron que lideraba una banda que tenía como objetivo secuestrar a varios futbolistas de renombre, entre ellos al delantero de la selección de Francia y Real Madrid Kylian Mbappé .

El adolescente fue acusado formalmente en Nanterre por "robo en banda organizada" y fue puesto en prisión preventiva , mientras que uno de sus cómplices quedó en libertad condicional. Además, ambos son sospechosos de haber perpetrado una serie de entraderas en la zona de Neuilly-sur-Seine.

Según el diario Le Parisien, luego de varias semanas de investigaciones, las autoridades identificaron a los ladrones por las huellas dactilares que habían dejado involuntariamente en un asalto a una joyería.

Con la mirada puesta en Mbappé

Además, uno de los objetivos de los delincuentes era Mbappé, estrella de la selección francesa y del conjunto Merengue, como también otros futbolistas, cantantes y celebridades.

El delantero figuraba como un "objetivo altamente rico" para los maleantes, quienes tenían el propósito de asaltarlo y robarle cuando el futbolista se encontrara en la capital francesa.