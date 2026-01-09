"Promesa cumplida": la emotiva confesión de un ex-Newell's ante su llegada a River

Tras su llegada al Millonario, Aníbal Moreno reveló el pacto que había hecho con uno de sus amigos de la infancia antes de ser futbolista profesional

Una de las primeras novedades de este mercado de pases del fútbol argentino fue la llegada de Aníbal Moreno , futbolista surgido de las inferiores de Newell’s, a River , que le compró su pase a Palmeiras en alrededor de siete millones de dólares. El mediocampista confesó una “promesa cumplida” que emocionó a propios y ajenos .

Poco después de su debut con la Lepra, el catamarqueño tuvo un destacado paso por Racing y llegó al conjunto brasileño. Sus actuaciones en el último año le valieron la atención de Lionel Scaloni y pudo cumplir su sueño de vestir la camiseta de la selección argentina mayor , al igual que lo había hecho con las juveniles.

El Millonario decidió apostar por él y desembolsó una gran cantidad de dinero para cumplir el pedido de Marcelo Gallardo y contar con sus servicios, pero el futbolista también manifestó su deseo de llegar a Núñez con una emotiva anécdota de sus inicios .

Durante una entrevista con Fox Sports, el ex-Newell’s reveló que tenía una cuenta pendiente relacionada a River, ya que desde que era chico había hecho una promesa que debía cumplir durante su carrera como profesional.

“El Chino, un amigo del barrio con el que compartimos muchas cosas. Era muy loco por River y cuando yo vivía afuera y volvía para el barrio a visitarlos, era el que me preguntaba cuándo iba a jugar en River para verme en la tele”, comentó Moreno.

Al respecto, el mediocampista explicó que perdió a su amigo hace algunos años, pero que tenía la cuenta pendiente de cumplirle el sueño. “Seguramente donde esté, estará muy feliz, como lo estoy yo, mi familia y mis amigos. Promesa cumplida”, aseguró.