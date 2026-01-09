La Liga Profesional tiene nuevo logo y apeló a imágenes de las hinchadas de Newell's y Central

La AFA y la Liga Profesional de Fútbol dieron a conocer la nueva identidad audiovisual de la LPF, que cambia la simbología del fútbol en las competencias oficiales. El nuevo logo destaca la silueta del hincha alentando y levantando una bandera, que sintetiza la unidad, la pasión y el orgullo de pertenencia. Y en el video promocional están destacadas, entre otras, las hinchadas rosarinas de Newell's y Central , como ejemplos de sentimiento incondicional.

"Para entender los parámetros que se tuvieron en cuenta para definir la renovada imagen de la LPF hay que dirigirse a las raíces de nuestra identidad, a la esencia misma del viejo y querido fútbol argentino. Y más allá de la pelota, de la excelencia en el dominio, de los recursos innatos que han caracterizado a todos los futbolistas nacidos en nuestra tierra, existe otro concepto que se suma de forma aplastante a nuestra identidad: la pasión del hincha. En la Argentina, el fútbol es religión. Este deporte está tan arraigado en los aficionados que un resultado a favor o en contra puede manejar el humor social de cualquiera durante toda la semana… Y ni hablar de si toca en suerte una derrota en el clásico…", explicaron desde la Liga.

"Esa pasión, ese apego al amor hacia un club, camiseta o -incluso- a la mismísima selección nacional, hizo eclosión en el Mundial de Qatar, en donde nuestra gente copó todos los estadios, popularizó cánticos y conquistó -con ese peregrinaje desbordante de fidelidad- a millones de espectadores de otras nacionalidades…",

Pasión rosarina en Arroyito y el Coloso

La Liga destaca además "¿quién puede olvidar la caravana del amor de los hinchas de Racing a Paraguay, para la final de la Copa Sudamericana del 2024? ¿O el éxodo santafesino de los hinchas de Colón también a la capital paraguaya para llenar el Defensores del Chaco en la final de la Sudamericana del 2019? ¿O la marcha de Lanús con más de quince mil aficionados para traerse la Sudamericana del 2025? ¿O los estadios repletos (como el Kempes con Talleres, Belgrano en el Barrio Alberdi, Atlético Tucumán en el norte, Unión en Santa Fe, Rosario en Arroyito o Newell’s en el Parque Independencia, etcétera…) que se ven en cada una de las fechas de nuestro futbol local? Y ni hablar de los superclásicos entre Boca y River, que duran semanas enteras y no únicamente los 90 minutos del partido".

"Un ritual colectivo"

"Todo eso se tuvo en cuenta para graficar y representar en una imagen a nuestro fútbol. En su corazón late una figura que trasciende colores y generaciones: el hincha. Es quien le da sentido a cada partido, el que transforma el estadio en un ritual colectivo y convierte la pasión en una fuerza que une y empuja", agrega la Liga Profesional.

Desde esta mirada, el nuevo logo de la LPF rinde homenaje a esa figura central. La silueta del hincha alentando y levantando una bandera sintetiza la unidad, la pasión y el orgullo nacional que definen al fútbol argentino.