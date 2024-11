El día que Evo Morales estuvo cerca de jugar en la primera división de Bolivia

El caso de Spreen en Riestra no es la primera situación escandalosa en el fútbol. El expresidente boliviano fue inscripto en Sport Boys Warnes y buscaba batir dos récords

El debut del influencer Iván Buhajeruk, conocido como Spreen, en Deportivo Riestra no sólo consiguió el marketing buscado, sino que también generó una ola de críticas que siguen resonando. La AFA reaccionó, con el hecho consumado, y avisó que seguramente aplicará un castigo y en el medio de todo esto se abrió una puerta: se investigará al streamer y al Ogro Cristian Fabbiani por supuestas apuestas ilegales. Pero no es la primera vez que sucede una situación vergonzosa en el fútbol. Aunque pocos lo sepan, hace tiempo en Bolivia el entonces presidente de ese país Evo Morales estuvo a punto de debutar en primera división.

¿Cómo logró ser inscripto en el equipo a los 54 años? El alcalde de la ciudad, Mario Cronenbold, era el presidente de Sport Boys Warnes e íntimo amigo de Evo Morales. Todo cerraba y no había obstáculos ni complicaciones para sumarlo al plantel. Y con todo lo que se inició mediáticamente, la hinchada del Toro, como se conoce al equipo, ya tenía hasta canciones preparadas para el debut del primer mandatario, cuya intención era jugar cuatro partidos oficiales de la liga y con una participación de un total de 15 minutos.

Embed - Evo Morales es jugador en club de primera división - 17/05/14

>>Leer más: Reaccionó la AFA: ahora investigará al streamer Spreen, que ayer debutó en Riestra

El presidente se dio cuenta

Ese año, Morales fue reelecto como presidente y analizó que su sueño era sólo eso. A pesar de entrenar con el fin de debutar en primera división, el primer mandatario fue razonable y decidió bajarse del plantel.

"No quiero perjudicar, no estamos a la altura de un deportista. Intenté intensificar mi preparación física, pero creo que no estamos a la altura, sólo perjudicaría", declaró Morales, que en ese momento tenía 54 años y en la actualidad tiene 65.

>>Leer más: El streamer Spreen respondió a las críticas: "No le saqué el lugar a ningún pibe"

La situación era vergonzante y una burla para el fútbol y los jugadores que se preparan durante largos años para debutar en primera, algo que tiene mucho de similar con lo que sucedió con Spreen en Riestra. Pero en este caso particular de Evo no llegó a cumplir con el cometido y todo terminó en una anécdota.