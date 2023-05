El conflicto entre PSG y Messi tiene un trasfondo extradeportivo

Lionel Messi tiene un acuerdo comercial con Arabia Saudita vinculado a la promoción turística. Vínculo que el PSG conocía porque fue informado oportunamente. El rosarino viajó con su familia a ese país a sabiendas de que el entrenador le otorgó al plantel dos días de descanso (lunes y martes) tras la derrota con Lorient. Pero el entrenador Christophe Galtier cambió los planes y redujo a un solo día la licencia. Y así provocó que el capitán del seleccionado argentino no tuviera tiempo para regresar, ya que se enteró de la modificación cuando llegó a suelo saudí. Y si bien el diario Le Parisien aseguró que tanto el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, como el director deportivo, Luis Campos, “fueron informados de este viaje, no habían dado su consentimiento”. Y aquí comenzó la saga que tiene un secreto a voces detrás: las diferencias políticas entre Qatar y Arabia Saudita. Donde los intereses económicos también juegan. Aunque eso no se haya publicado.