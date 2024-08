El Colo Ramírez recordó a su excompañero de Nacional Juan Izquierdo

Sobre la relación personal que tenía con el futbolista fallecido, el delantero resaltó: "Tenía una relación buena, compartimos dos años de juveniles y la verdad que nunca se le desdibujó la sonrisa. Era un tipo alegre, positivo, bien familiero. Me tocó ir a su casa en varias oportunidades, compartir con su familia momentos históricos, como el año que salimos campeones con Nacional. En ese momento a él le tocó estar lesionado prácticamente cinco meses y no se sentía tan partícipe porque jugó poco en el año, pero lo positivo que era para el grupo en cada charla donde siempre nos pedía que dejemos todo, porque él se moría por ser feliz dentro de una cancha de futbol".

No pudo dejar de mencionar el mensaje que le mandó cuando Ramírez llegó a la Lepra. “Apenas llegué a Rosario él me escribió por Whatsapp para felicitarme sobre este paso en mi carrera diciéndome en broma que ya no podíamos compartir ese año en Nacional. Ahí me comentó que iba a volver al club, a lo cual lo felicité ya que se fue con esa espina y deseaba tener una revancha", expresó el atacante leproso.

El Colo Ramírez subrayó que él "tardaba un poco en responderle" porque "ya todos sabían que cuando estaba en su casa dejaba un poco el celular para disfrutar más de su hija y ayudar a su esposa, que en ese momento estaba embarazada. Siempre disfrutó de su familia, especialmente de su hija. Se emocionaba mucho al hablar de ella”, describió conmovido.

El atacante contó cómo se enteró de la noticia de la descompensación en el medio del Morumbí. “Sigo siempre a Nacional salvo que caiga en un mismo horario que le toca a Newell's. Lo miro siempre ya que soy hincha", contó sin poder ocultar el dolor que se vive en el club de sus amores. "Me siento muy golpeado por la situación que están viviendo mis excompañeros y de llevar como están llevando este difícil momento. Tras la pérdida de un compañero que está todos los días contigo es muy difícil buscarle un porqué o un sentido para continuar todo con normalidad".

"No pude dormir con la noticia"

El delantero también aclaró que cuando vio la imagen "me puse muy nervioso" y que enseguida le habló a su mejor amigo que está jugando en Ecuador especulando qué podía ser, hasta que empezaron a caer las noticias de que había sido un paro cardíaco. "Esa noche me dormí muy tarde esperando a que den alguna noticia, los días posteriores me manejaba con los informes que fueron dando el hospital o Nacional, siempre tratando de seguir el tema de cerca y obviamente apoyando a la familia en este duro momento", relató.

Apenas cinco minutos después de que Nacional subió el comunicado donde confirmaba el fallecimiento de Izquierdo, el Colo agarró el celular y vio la triste noticia. Le costó dormir toda la noche ya que como padre imaginaba a esas dos criaturas (una de dos años y otra de apenas días) que se quedaban sin su papá para el resto de su vida. Es por eso que el centrodelantero Rojinegro sólo pidió que "todo Uruguay y el mundo del fútbol acompañe a la familia del defensor uruguayo para que encuentren una explicación a todo lo sucedido y puedan continuar con su vida ya sin Juan".