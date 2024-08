Newell's y Central lamentaron en redes sociales la muerte del uruguayo Juan Izquierdo

>>Leer más: Murió a los 27 años el futbolista uruguayo Juan Izquierdo

En el mismo sentido se pronunció Central, que comunicó: "El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista de Nacional Juan Izquierdo. Acompañamos a sus seres queridos y a toda la familia del club uruguayo en este duro momento".

El Club Atlético Newell's Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista del Club Nacional de Montevideo.



Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y a la institución uruguaya en este difícil momento.

El clásico rival de Nacional, Peñarol, dejó de lado las diferencias futbolísticas y sostuvo: "El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, exjugador de nuestra institución. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y abrazamos a sus familiares, a sus amigos y al Club Nacional de Football en este momento de tanto dolor".

Otros equipos latinoamericanos como Olimpia (Paraguay), Alianza Lima (Perú), Colo Colo (Chile) o Fluminense (Brasil) se pronunciaron en el mismo sentido.

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista de @Nacional Juan Izquierdo.

Acompañamos a sus seres queridos y a toda la familia del club uruguayo en este duro momento.



Acompañamos a sus seres queridos y a toda la familia del club uruguayo en este duro momento. https://t.co/xTZzwkVYDm — Rosario Central (@RosarioCentral) August 28, 2024

La cuenta oficial de la Conmebol, por su parte, agregó: "La Conmebol lamenta profundamente la partida de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay. Extendemos nuestros sentidos pésames para sus familiares y amigos. QEPD".

Desde Europa, París Sait Germain también se sumó a los saludos a la familia y allegados del futbolista: "Desde Paris Saint-Germain lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y al Club Nacional de Footbal".

Por el lado de los jugadores, uno de los primeros en expresarse sobre la muerte de su compañero fue Mateo Antoni, el futbolista uruguayo que juega en Nacional.

A través de un sentido mensaje, sostuvo: "Año y medio hace que te conozco y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí. Me ayudaste, me aconsejaste , me apadrinaste, me exigiste, me puteaste , me abrazaste, me reíste. Me diste tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo".