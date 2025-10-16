La Capital | Ovación | selección argentina

La última final de la selección sub-20 ante un africano lo tuvo a Lionel Messi como protagonista

El combinado Albiceleste se enfrentará el próximo domingo ante Marruecos en el partido decisivo por el título del Mundial Sub-20 de Chile

16 de octubre 2025 · 07:49hs
Selección argentina. Lionel Messi fue la gran figura de la Copa del Mundo 2005.

Selección argentina. Lionel Messi fue la gran figura de la Copa del Mundo 2005.

La selección argentina se enfrentará a Marruecos el próximo domingo, a las 20, en la final del Mundial Sub-20 tras vencer este martes a Colombia por 1-0 en las semifinales del campeonato juvenil que se disputa en Chile. La última vez que La Albiceleste se midió ante un combinado africano en el partido decisivo por el título ocurrió en el la Copa del Mundo de la categoría llevada a cabo en Países Bajos 2005, certamen en el que Lionel Messi sorprendió a todo el mundo, cuando el combinado nacional venció 2-1 a Nigeria con dos tantos del jugador de Inter Miami.

Luego de la época dorada de José Pekerman al mando de las divisiones inferiores del conjunto nacional (ascendió a la mayor), Francisco Ferraro, exjugador y exentrenador argentino, se quedó con el puesto para hacerse cargo del plantel en el torneo que tuvo lugar en el país europeo.

Argentina consiguió el ansiado título, quinto en su historia para afianzarse como la máxima ganadora de la competición y habiendo perdido el primer encuentro por 1-0 frente a Estados Unidos. La dura derrota dejaba más dudas que certezas en un equipo que contaba con figuras como Ustari, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, además del rosarino y del joven Sergio Agüero con apenas 17 años.

De esta manera, los criollos avanzaban a la siguiente instancia como segundos de grupo luego de las victorias ante Egipto por 2-0, con un gol de Messi, y Alemania por la mínima.

Con Ferraro al frente

A partir de allí, los dirigidos por Ferraro tuvieron una seguidilla de tres duelos complicados en los cuales logró imponerse con firmeza. Primero dejó en el camino a la Colombia de Radamel Falcao García por 2-1 gracias a los tantos de Messi y Julio Alberto Barroso para dar vuelta un partido en el que comenzó abajo en el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1978649418497737178&partner=&hide_thread=false

En cuartos, el rival sería España y en un contundente 3-1, el astro argentino sentenció el duelo a los 28 minutos del complemento para llegar a las tres anotaciones y asegurar la clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20.

A Brasil lo eliminó

En dicha instancia, la selección argentina se mediría ante Brasil, su rival de toda la vida, y nuevamente sería Messi quien pondría su firma en el marcador para abrir la cuenta de un cotejo que culminó 2-1 tras la igualdad de Renato para el rival y el tanto de Pablo Zabaleta, sobre el final, para darle el pase al elenco nacional a la gran final.

Allí, el ex-Barcelona y París Saint-Germain adelantó a la Albiceleste a los 40 minutos desde los doce pasos. Sin embargo, a los 8’ del complemento, Obasi Ogbuke igualó la partida para los africanos. No obstante, el rosarino volvió a hacerse cargo del penal y puso el 2-1 definitivo para alzarse con el título.

Messi fue la gran figura de la Copa del Mundo 2005 no sólo por haber conseguido el botín de oro con 6 goles, sino también por haber obtenido el premio al mejor jugador del torneo y deslumbrar sobre el campo ante los ojos de todo el mundo.

