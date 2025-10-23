Central: qué futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Hubo algo que sucedió en aquel primer tiempo que se jugó que pone a un jugador del Canalla en alerta y por lo cual debe tomar todos los recaudos posibles

Los once de Central que salieron a jugar ante Sarmiento es día que el partido se suspendió por lluvia.

En los 45 minutos que se jugarán en Junín, entre Sarmiento y Central , puede pasar de todo en relación al resultado, pero será un medio partido con muchas cosas en juego, para los equipos y para algunos jugadores en particular.

Por el lado de Central hay un futbolista que deberá jugar con mucho cuidado y no excederse en la pierna fuerte, tampoco en la protesta, para no sumar una nueva tarjeta amarilla.

Hay dos jugadores que están al límite de amarillas transcurridas estas primeras doce fechas del torneo: Ángel Di María y Agustín Sández . Pero hay uno más, importante por cierto, que está en una situación cuanto menos incómoda.

Es el caso de Alejo Veliz , quien ya fue amonestado en aquellos primeros 45 minutos que se jugaron el pasado 30 de agosto, cuando la lluvia le puso coto a la tarde de fútbol.

VelizMB Alejo Veliz es el único jugador de Central al que Andrés Merlos le mostró la amarilla en aquel partido suspendido. Marcelo Bustamante / La Capital

Es decir, si Veliz vuelve a ser amonestado, será expulsado de manera automática porque será la segunda amarilla que reciba en el mismo partido. Es el único futbolista canalla que Andrés Merlos amonestó aquel día.

Como el partido aún no se completó, Veliz tiene tres amarillas acumuladas y si este viernes no es amonestado se acumulará aquella que Merlos le mostró el pasado 30 de agosto.

Así, pasará a tener cuatro y a caminar por la cornisa, al igual que Di María y Sández. Por eso, después del partido ante Sarmiento, cualquiera de ellos tres que reciba una tarjeta más deberá cumplir una fecha de suspensión.

Cabe señalar que al término de la fase de grupos todas esas tarjetas se eliminan, salvo que alguien reciba la quinta en la última fecha de la fase regular. En ese caso el futbolista en cuestión se perderá el choque por los octavos de final.

Para Veliz será un partido más, en el que jugará con las ganas y el ímpetu de siempre, pero lo hará sabiendo que entra en capilla y que en esos 45 minutos deberá cuidarse más de la cuenta.