El club hace valer el pase de Moreno

La intención de la comisión directiva de Newell's es hacer valer el pase de Aníbal Moreno. Ante el sondeo de River por el mediocampista, que ayer estuvo con la selección argentina Sub 20 en el Mundial de Polonia, permaneciendo en el banco de suplentes, el club del Parque cotizó el 70 por ciento del pase en 10 millones de dólares. Esta es una tasación que excede largamente a las habituales en el mundo rojinegro. Por el lado del millonario, sería la negociación más costosa de su historia, si se considera que en 2018 compró el 100 por 100 de Lucas Pratto en alrededor de 11 millones de dólares.

La figura de Moreno no pasó desapercibida para quienes están atentos al surgimiento de promesas, pese a que apenas jugó cuatro partidos en primera división. El volante llamó la atención a partir de su buena actuación con la selección en el Sudamericano Sub 20 disputado en Chile, en febrero pasado. No extrañó entonces que River se interesara por este catamarqueño, que hace dos semanas cumplió 20 años.

El club millonario realizó averiguaciones por Moreno y la respuesta de Newell's fue que el 70 por ciento de su pase cuesta 10 millones de dólares. Según trascendidos, la entidad de la banda tenía intención de pagar 5 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del mediocampista.

La cotización de Moreno es poco común para un futbolista que casi no jugó en primera. Habla a las claras de que el club del Parque no tiene intenciones de desprenderse de él fácilmente. Si River lo quiere, tendrá que hacer una inversión importante. Cómo será que la compra más costosa de su historia fue la del Oso Pratto a San Pablo en 11 millones de dólares.

Moreno es un mediocampista atrevido, con traslado, despliegue e incisivo. Hoy sólo piensa en el campeonato Mundial Sub 20, siendo el único futbolista de un club de la ciudad que integra el seleccionado argentino. Ese campeonato puede servirle para mostrarse y que otros clubes también se interesen en él.