La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Ahora sí: Alpine lo confirmó y hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine en Interlagos para 2026 y por tercer año seguido habrá un argentino en la Fórmula 1, algo que no pasaba desde el Lole

Gustavo Conti, enviado especial a San Pablo

7 de noviembre 2025 · 10:43hs
Así llegó Franco Colapinto al hospitality de Alpine. Con la camiseta de Argentina

Andrés Mancini

La sonrisa de Franco Colapinto en los boxes de Interlagos lo dice todo. Seguirá en la Fórmula 1 y en Alpine.

Marìa Catarineu

Andrés Mancini

Marìa Catarineu , pura sonrisa tras la confirmación.

La noticia más esperada se confirmó al fin. Franco Colapinto será piloto de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y así, después de 44 años, un argentino competirá por tercera temporada seguida, algo que no ocurría desde Carlos Alberto Reutemann.

Y tenía que ser justo el 7/11/25 el anuncio. Cifras que sumadas dan 43, el número de Colapinto. Alpine lo sugirió en sus redes el jueves y lo confirmó el viernes, antes de salir a pista para la práctica libre, la única del GP de Brasil.

No solo eso. El equipo hizo el anuncio oficial a las 10.43, por los números de Pierre Gasly y Colapinto. Todo después del encuentro pactado con el equipo Alpine para la prensa de habla hispana. Todo un detalle.

Después de muchas idas y vueltas, de la presión que ejerció Flavio Briatore y en medio de un año difícil porque la escudería renunció a desarrollar el auto en 2025 para preparar el del año próximo, Colapinto fue confirmado por el equipo francés.

El contrato es para 2026, pero tiene cláusulas de extensión, en principio a favor del equipo y del piloto. No fueron especificadas.

Lo que sí, en medio de la felicidad por la noticia que Franco ya conocía desde hacía varios días, su manager María Catarineu se mostraba feliz y ante los medios argentinos decía en forma risueña, fuera de micrófono: "De acá no nos vamos más".

Todo eso después de la conferencia de prensa que Colapinto dio en español, donde se lo vio feliz y tranquilo, y dónde aseguró, también entre risas, que debe ser la primera vez desde que se fue a Europa con 14 años que ya sabe tan de antemano su futuro.

Un muy tranquilo y feliz Franco Colapinto

El pedido del jefe de prensa de Alpine, Sam Mallinson, fue claro. De lo que se hablara en el encuentro de prensa con Colapinto, no se podía decir nada hasta que Alpine lo publicara a las 10.43.

Colapinto llegó a la cita con los periodistas acreditados a las 9.43. No podía ser de otra manera. Con la camiseta argentina, con su nombre y el 43 atrás. Feliz.

Minutos antes lo habían hecho su hermana Martina y su mamá, Andrea, a quienes Franco saludó después de la conferencia. No habían podido encontrarse antes porque recién habían llegado a San Pablo y se fueron directo al autódromo. Aníbal Colapinto no estuvo en Interlagos.

Colapinto se cambió la indumentaria, se puso la remera y la gorra de Alpine (a propósito, con el apoyo ahora de un banco principal de Brasil), y se sentó en el hospitality de Alpine. Adentro. Al principio iba a ser afuera.

Ahí no hizo falta ni preguntarle. Franco confirmó que seguiría en 2026, que de eso le da una tranquilidad bárbara y una felicidad enorme.

La dupla en Alpine que sigue

Así, seguirá de compañero de Pierre Gasly, que hace tres temporadas está en Alpine y renovó por tres años más, hasta 2028.

El piloto número uno es Gasly, pero ya quedó claro en los últimos grandes premios que Colapinto le agarró la mano a un auto muy difícil y viene superando al francés con regularidad, en tandas y carrera. Ambas cosas quedaron demostradas en el GP en Austin, en ese extraordinario y polémico final, y también en México pese al resultado final.

Precisamente esa determinación, después de las punzantes palabras de Briatore entre las dos tandas de ensayos libres en Países Bajos, fue lo que demostró Colapinto para hacerse valer, clavando enseguida el 9º tiempo en la FP2 y desde ahí superando a Gasly casi siempre.

El último antecedente en la Fórmula 1

Será la tercera temporada en que se verá a Colapinto en una grilla de Gran Premio, pero la primera que inicia desde el vamos. Algo que desde Gastón Mazzacane en 2001 que no se repetía para un piloto argentino.

Mazzacane venía de hacer la temporada completa del 2000 en Minardi y decidió aceptar la oferta de Prost para 2001. Pero la experiencia en el equipo francés duró apenas cuatro carreras, en la que fue sustituido por el brasileño Luciano Burti.

Y desde Carlos Alberto Reutemann hace 44 años, que un argentino no corría en Fórmula 1 en tres temporadas seguidas, si bien será la primera que Colapinto realmente iniciará. Lole comenzaba su 11º año en la F-1 en 1982 cuando se retiró.

Colapinto debutó en el GP de Italia 2024 en lugar de Logan Sargeant en Williams, completando el resto del año. Y en este 2025 lo hizo desde la 7ª fecha, el GP de Emilia Romagna. O sea, en ninguno de los casos tuvo pretemporada.

Esta será la primera vez de un trabajo a largo plazo y con renovada expectativa, ya que el reglamento de la F-1 cambia por completo y hace rato que Alpine anunció que estaba completamente abocado a ello.

De hecho, el año próximo dará un giro trascendental para la marca, al no usar los motores Renault sino los que les proveerá Mercedes, con su caja de cambios también.

Ell GP de Brasil de este fin de semana, ahora sí, por primera vez Colapinto correrá sin la presión de demostrar para lograr la continuidad. No le pasa desde que debutó en Williams. Lo mejor está por venir.

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

A falta de confirmación oficial, Franco Colapinto continuaría en Alpine en 2026.

Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

Franco Colapinto disputará el GP de Brasil de la Fórmula 1 este fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

La foto de Franco Colapinto junto al meme encendió las redes sociales.

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

